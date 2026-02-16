Espana agencias

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación tendrá por vez primera a una académica como secretaria general

El pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE) ha aprobado este lunes por la tarde la renovación de su Junta de Gobierno, que preside Luis María Cazorla Prieto y que tendrá por vez primera a una académica como secretaria general.

La principal novedad es que por primera vez la Junta contará con cinco académicas, dos más que en la saliente. Entre ellas, destaca el cargo de Secretaría General, al frente de la cual estará la académica de número y notaria de Madrid, Ana Blanca Fernández-Tresguerres García. De esta forma, la nueva composición destaca por el avance en la paridad.

De la anterior composición sólo permanecen en los cargos que ocupaban desde 2022 la jurista y vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, quien continuará como vicesecretaria General, y Juan Carlos Domínguez Nafría, que seguirá otro mandato al frente del Archivo de la citada Real Academia.

El nuevo vicepresidente será Antonio Fernández de Buján, quien sustituye en el cargo a Rafael Navarro-Valls. Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo, Ana Orellana, pasa de la Vocalía Adjunta al de bibliotecario a ser la responsable de esa área.

Otro cambio a destacar se produce en el cargo de Censor, el cual pasará a ser desempeñado por la fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

El nuevo interventor de la Real Academia será el académico Ignacio Astarloa, ex letrado de las Cortes Generales, puesto que ha sido desempeñado hasta ahora por Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.

Por último, al frente de la Tesorería y de la Dirección de Publicaciones estarán Fernando Vives Ruiz, socio director de Garrigues, y el catedrático de Derecho Civil, Antonio Manuel Morales, respectivamente, en sustitución de Ana Fernández-Tresguerres y Ramón López Vilas, respectivamente.

