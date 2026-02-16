Espana agencias

El PP no da crédito al barómetro de Tezanos, que dice "lo contrario" a otros sondeos: "Lo que hace el CIS es corrupción"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, no ha dado credibilidad este lunes al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que amplia a casi 10 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP, porque dice "lo contrario" a lo que recogen otros sondeos y a los resultados en las recientes elecciones en Extremadura y Aragon.

"Lo que hace el CIS es corrupción porque no tiene ningún sentido que diga todo lo contrario que dicen todas las encuestas del sector privado y se ve en las urnas cada vez que se abren", ha manifestado Fúnez en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, el CIS del mes de febrero, dado a conocer este lunes, vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto al mes anterior, lo que permite a los de Pedro Sánchez ampliar a 9,7 puntos su distancia con el PP, mientras que Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) marcan récord y Sumar cae dos décimas.

Según los datos, CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que cae una décima. La distancia entre ambos, que hace un mes estaba en 8,7, vuelve a subir hasta casi los diez puntos (9,7). En tercera posición, Vox se anota un 18,9%, su mejor dato en los barómetros del organismo demoscópico público. Y también el partido de 'Alvise' repite su cota más alta con un 2,4%.

"SÁNCHEZ ESTÁ DEJANDO AL PSOE EN MÍNIMOS HISTÓRICOS" La dirigente del PP ha señalado que el CIS recoge que el PSOE "está 10 puntos por encima del Partido Popular, que es exactamente lo contrario a lo que están diciendo todas las encuestas y a lo que están diciendo las urnas en aquellas comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones en este año".

"Por lo tanto, nos parece que lo que está haciendo el CIS es corrupción, como se ha puesto de manifiesto también en la comisión de investigación que se ha celebrado en el Senado en los últimos meses", ha manifestado Fúnez.

Tras asegurar que es "llamativo" que el CIS ofrezca esos datos, ha subrayado que Pedro Sánchez "está dejando al PSOE en mínimos históricos". "La suma de toda la izquierda ahora mismo estaría alrededor de un 36,2% cuando su suelo fue de un 35% en el año 2011", ha apostillado.

Además, Fúnez ha asegurado que el CIS que dirige José Felix Tezanos debería explicar "exactamente cómo hacen esos cálculos" que, para el PP, según ha reiterado, es "pura corrupción sin ningún género de dudas".

