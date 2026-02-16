El fondo España Crece movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año. EFE
