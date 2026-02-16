Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 16 de febrero (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes 16 de febrero en Europa Press de la sección de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de presentación del nuevo fondo soberano 'España Crece'. Asisten el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entre otros ministros. Colegio Oficial de Arquitectos (C/ Hortaleza, 63).

-- 09.00 horas: En Madrid/Online, Nueva Economía Fórum organiza un Desayuno Informativo con el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz (Pl. de la Lealtad, 5).

-- 10.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la apertura del acto 'Tribuna MITECO' sobre desinformación climática y medioambiental. Complejo Cuzco (P.º de la Castellana, 160).

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentan la Revista del IEE 'Los servicios de interés general. La necesidad de compensar las obligaciones de servicio público', en la sede del IEE (C/ Diego de León, 50).

NOTA: El acto podrá seguirse también 'online', a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 10.30 horas: En Madrid, Horeca Futura presenta 'La hostelería del futuro es talento, comunidad y colaboración', en el marco de HIP, donde se abordarán temas relacionados con la hostelería y los datos de hostelería y retail de Circana (13.30 horas) y que será inaugurada por el presidente de Hostelería de España, José Luis Alvarez Almeida. Main Auditorium de Caixabank en Ifema (Av. del Partenón, 5).

-- 11.00 horas: En Madrid, el consejero delegado de MediaMarkt en España, Faruk Kocabas, presenta los principales hitos y evolución de la compañía y adelantará los proyectos más relevantes que marcan la hoja de ruta de la compañía este año, en la sala de juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid (C/ Alcalá, 42).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta su informe internacional 'La Franquicia Española en el Mundo 2025', junto a ICEX España Exportación e Inversiones y la banca cooperativa Cajamar. Oficinas Centrales de ICEX (P.º de la Castellana, 278).

-- 11.00 horas: En Madrid, jornada CEOE - Sedigás - 'Infraestructuras gasistas, seguridad de suministro y competitividad industrial'. Participan el presidente de Sedigás, Joan Batalla; Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagas; Raúl Suárez, CEO de Nedgia (grupo Naturgy); Raúl Yunta, presidente de Mibgas; y la presidenta de Feique, Teresa Rasero, entre otros. Sede de la CEOE (C/ Diego de León, 50).

-- 11.30 horas: En Madrid, firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la firma, en la que intervienen la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Sede del Ministerio de Trabajo (P.º de la Castellana, 63).

NOTA: Cita para medios a las 10.30 horas.

-- 13.00 horas: En Bruselas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en la reunión de ministros de Finanzas de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia; y a las 15.00 horas, atiende a los medios antes de participar en la reunión del Eurogrupo.

-- 14.00 horas: En Madrid, Inverco organiza un almuerzo para informar de la evolución de las instituciones de inversión colectiva y de los fondos de pensiones en 2025 y sus previsiones para el año 2026. Salón Escorial del Hotel Intercontinental (P.º de la Castellana, 49).

(EUROPA PRESS)