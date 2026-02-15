Resultados del XLI Maratón de Sevilla

Sevilla, 15 feb (EFE).- Resultados de la XLI edición del Maratón de Sevilla celebrado este domingo.
Categoría masculina.
Shura Kitata Tola (Etiopía)...................2.03:58
Asrar Abderehman (Etiopía).................2.03:58
Dejene Hailu Bikila (Etiopía).................2.04:14
Justus Kirkorir (Kenia).........................2.04:54
Capital Degefa (Etiopía).......................2.05:35
Tsedat Abeje Ayana (Etiopía)................2.06:31
Feyisa Mulu (Etiopía)...........................2.06:33
Limenih Getachew (Etiopía)..................2.07:15
Bukayawe Malede (Israel)....................2.07:37
Lotory Mamo (Etiopía).........................2.07:49
Categoría femenina.
Alisa Vainio (Finlandia).........................2.20:39
Beatrice Cheserek (Kenia).....................2.21:56
Mulat Tekle (Etiopía).............................2.22:03
Elisa Palmero (Italia).............................2.24:10
Fátima Ouhaddou (España)....................2.24:16
Jackline Chelal (Kenia)...........................2.24:19
Rebecca Lonedo (Italia)..........................2.24:28
Rebecca Chepkwemoi (Kenia)..................2.24:52
Tereza Hrochová (Chequia).....................2.25:58
Samrawit Mengsteab (Suecia).................2.26:33. EFE
