Espana agencias

Pizzini al Emelec, tras ganar dos Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 15 feb (EFE).- El atacante argentino Francisco Pizzini se vinculó este domingo al Emelec, de Ecuador, en procura de nuevos objetivos en su carrera deportiva, tras ganar dos título de la Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank con clubes argentinos.

"Sé de la exigencia que conlleva estar en Emelec. Trataremos con trabajo, sacrificio y humildad lograr los objetivos trazados", señaló Pizzini a su llegada al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde aseguró guardar "los mejores recuerdos" de su último club, el Vélez Sarsfield.

Pizzini, de 32 años, que tendrá su primera experiencia internacional, dijo que, el fútbol "traslada a lugares maravillosos y esta es mi primera experiencia en el exterior. La tomaré con mucha responsabilidad para dejar un buen papel acá".

El doble campeón de la Copa Sudamericana, con los argentinos Independiente 2017 y Defensa y Justicia 2020, señaló estar acostumbrado a las exigencias, porque "son parte del folklore del fútbol. Los futbolistas convivimos constantemente con eso, porque el fútbol es de actualidad".

Además de ganar la Sudamericana 2017 con el Independiente, con el mismo equipo obtuvo la Copa Suruga Bank de 2018 y con el Defensa y Justicia, luego de conquistar la Sudamericana 2020, sumó la Recopa Sudamericana de 2021.

Con su último equipo, el Vélez Sarsfield sumó entre 2023 y 2025, 11 goles, 10 asistencias, en 96 partidos disputados; y en su carrera por el Independiente, el Olimpo, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Vélez anotó 39 goles, dio 55 asistencias, en los 355 partidos.

'Pizzi', como también le dicen al atacante, se unirá en Emelec a sus compatriotas Ignacio Guerrico, Aníbal Leguizamón; al uruguayo Gonzalo Nápoli, al panameño Víctor Griffith, bajo la dirección técnica del uruguayo Vicente Sánchez.

Emelec se alista para su debut en la Liga Pro de Ecuador el próximo 20 de febrero y también para la Copa Ecuador 2026. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo fija que la prohibición de conducir se tiene que cumplir de forma ininterrumpida: No puede ser "a la carta"

La Sala de lo Penal rechaza la posibilidad de cumplir la sanción de retirada de carné de forma fragmentada para conductores profesionales, advirtiendo que la ley exige que se aplique sin interrupciones para garantizar la igualdad jurídica

El Supremo fija que la

Yamanishi establece en Kobe el récord mundial de medio maratón marcha

Infobae

Las bajas de Levante y Valencia condicionan las alineaciones del derbi

Infobae

Los dos Mercedes, los más rápidos del último día de test en Baréin

Infobae

Felipe VI presidirá la final de la Copa del Rey en el Roig Arena de Valencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a sus dos hijas

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

La Justicia le retira la

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid