Kim: "Cualquiera que esté pasando por momentos difíciles puede superar cualquier cosa"

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El estadounidense Anthony Kim, 12 años fuera de la élite del golf por diversos problemas personales, se hizo con la segunda prueba de la temporada del circuito LIV, en The Grange Golf Club de Adelaida (Australia), por delante del español John Rahm, y lo celebró diciendo que cualquiera que pase por "momentos difíciles" puede superar "cualquier cosa".

El norteamericano entregó una tarjeta de -23, por -20 del español y -17 de su compatriota Bryson Dechambeau, la misma que el inglés Tyrrel Hatton y el también estadounidense Peter Uihlen. En una jornada que se preveía como un mano a mano entre Rahm y Dechambeau, Kim logró dar la sorpresa al realizar nueve 'birdies' y acabar con 265 golpes.

“Realmente no sé qué decir ahora mismo”, dijo un emocionado Kim en declaraciones a LIV Golf este domingo.

El californiano, de 40 años, ganó en esta edición en la que participaba por primera vez en la liga saudí dentro de la estructura de un equipo, tras ser fichado por los 4Aces de Dustin Johnson hasta el final de la temporada como sustituto de Patrick Reed.

Antes, en 2012, se alegó de la élite castigado por las lesiones y por varios problemas personales. Como él mismo reveló en una entrevista al exgolfista David Feherty, previa al inicio del LIV Miami, el 4 de abril de 2024, tocó fondo como deportista y ser humano, pasando por un periodo muy oscuro.

“Ha sido abrumador. Nunca dejaré de luchar por mi familia. Dios me dio un talento y hoy pude jugar un buen golf. Sabía que lo conseguiría. Nadie más tiene que creer en mí, excepto yo mismo. Cualquiera que esté pasando por momentos difíciles puede superar cualquier cosa”, continuó.

Kim, que prepara un documental sobre su vida, llegó a Adelaida tras su reaparición en el circuito en 2024 dispuesto a seguir encontrando sensaciones y, tras colocarse tercero, a cinco golpes de Rahm y Dechambeau en la jornada del sábado, firmó una tarjeta impresionante en el último día para convertirse en el campeón del LIV de Australia.

El golfista norteamericano se embolsará un montante de 4 millones dólares (3,3 millones de euros) por su triunfo, protagonizando una de las grandes sorpresas de este 2026. EFE