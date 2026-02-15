Espana agencias

Jana Cid vuelve a lo más alto del podio tras superar una grave lesión

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La judoca española Jana Cid demostró que se encuentra perfectamente recuperada de la lesión de rodilla que la tuvo apartada más de una año de los tatamis, tras colgarse este domingo la medalla de oro en la categoría de hasta 48 kilos en el Abierto de Liubliana.

Si en su retorno a la competición, hace apenas un par de semanas, Cid ya dejó un a más notable impresión en el Abierto de Sofía, pese a caer en su segundo combate ante la francesa Coralie Gilly, este domingo nada pudo frenar a la judoca catalana en la capital eslovena.

Tras derrotar a la italiana Elena Guarducci y a la egipcia Nouma Salem en las dos primeras rondas, Jana Cid, de 23 años, se tomó la revancha sobre la francesa Gilly, la defensora del título, y se impuso a la judoca gala en los cuartos de final en la técnica de oro.

Un sufrido triunfo que abrió a la española el camino a unas medallas que no saboreaba desde el año 2024 cuando se colgó el bronce en el Abierto de Praga y el oro en la Copa Europea de Málaga.

Metal dorado que Jana Cid se volvió a colgar tras doblegar en las semifinales a la neerlandesa Vera Wandel y en la final a la italiana Giulia Ghiglione, bronce en los últimos Campeonatos de Europa sub 23, en un durísimo combate que se alargó hasta los siete minutos y medio.

Un podio que se le escapó a la toledana Gema María Gómez, que tuvo que conformarse con la quinta plaza, tras caer ante la francesa Coralie Gilly en la final de repesca de la categoría de -48 kilos.

El mismo puesto que ocupó el también español Mamaoudou Kindi Ba en la categoría de hasta 81 kilos tras perder ante el neerlandés Joshua De Lange en el combate por la medalla de bronce.EFE

