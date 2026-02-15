Gerard Encuentra: "Me molesta no salir con la intensidad que demanda el partido"

Lleida, 15 feb (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha lamentado, tras la derrota de su equipo ante el Bàsquet Girona (81-93), que los ilerdenses no han salido "con la intensidad que demanda el partido".

"El equipo ha salido bien, pero a la que hemos rotado un poco nuestro nivel defensivo ha disminuido", ha afirmado el técnico ilerdense.

De hecho, Encuentra ha hecho hincapié en la faceta defensiva, y ha mencionado la frase "no defensa, no victoria" para ilustrar la que debe ser la mentalidad de su equipo: "Hay que morir defendiendo".

El entrenador se ha referido especialmente a cuestiones "básicas" y "situaciones" de querer defender, algo que "no es suficiente" para un equipo como el Hiopos Lleida. "En la primera parte, nos han anotado trece puntos de uno contra uno. No somos capaces de apretar el balón", ha destacado.

Encuentra se ha postulado como "el primer responsable de la situación" y ha asumido "parte de la culpa", aunque también ha declarado que "la defensa es actitud". Asimismo, ha elogiado la mentalidad del escolta Caleb Agada y del pívot Cameron Krutwig, que ha cuajado "un gran partido"

Ahora, el Hiopos Lleida encara dos semanas consecutivas sin partidos, a causa de la disputa de la Copa del Rey y compromisos de selecciones, en la que buscará "coger aire" y volver a "enfocarse" para "morder" en defensa y conseguir "regularidad" y una "mejor mentalidad". EFE

