El Unicaja homenajeará a su primer equipo campeón, el de la Copa Korac de hace 25 años

Málaga, 6 abr (EFE).- El Unicaja rendirá el próximo domingo un homenaje a la plantilla que conquistó el primer título de su historia de los once que atesora el club malagueño, el de la extinta Copa Korac ganada hace 25 años, durante el partido de la Liga Endesa frente al Valencia Basket en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Esta efemérides se cumplirá el próximo 18 de abril y el club ha organizado distintas actividades, entre ellas el tributo que se le rendirá a los integrantes de aquella plantilla que dirigía el legendario entrenador serbio Bozidar Maljkovic, informó este lunes la entidad cajista.

En el descanso del encuentro entre el Unicaja y el Valencia Basket, los aficionados tendrán la ocasión de ovacionar a gran parte de la plantilla, del cuerpo técnico y de la directiva que hace un cuarto de siglo logró el hito histórico de proclamarse campeones de la Copa Korac.

Ese primer éxito llegó tras superar al Hemofarm Vrsac serbio en una final a doble partido, en la que los malagueños vencieron por 77-47 en el Martín Carpena y por 69-71 en la vuelta en el país balcánico, y supuso, además, el primer campeonato europeo ganado por un club andaluz en cualquier deporte.

Antes del homenaje, el sábado el Salón de Actos de Unicaja, en la Acera de la Marina de Málaga, acogerá una mesa redonda organizada por el club y en la que los protagonistas de aquella Copa Korac recordarán los entresijos del título.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, los aficionados que lo deseen podrán disfrutar de un acto moderado por la leyenda del Unicaja Berni Rodríguez, capitán de aquel equipo, y en el que estarán presentes otros miembros destacados como Carlos Cabezas, Mous Sonko, Frédéric Weis, Kenny Miller, Francis Perujo y el técnico 'Boza' Maljkovic. EFE

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