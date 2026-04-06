Los catalanes cumplen con la tradición de las monas de Pascua

Barcelona, 6 abr (EFE).- Los catalanes han cumplido este lunes con la tradición de las monas de Pascua y han guardado cola pacientemente ante las pastelerías para comprar la tradicional de chocolate y nata o bien de mantequilla, pero todas ellas con huevos y figuras de chocolate.

Aunque la tradición manda que sea el padrino quien regale la mona al ahijado o ahijada, en la mayoría de los hogares catalanes el postre de este lunes es una mona de Pascua, la compre quien la compre.

El presidente del Gremio de Pasteleros de Barcelona, Miquel Zaguirre, ha explicado a EFE que la tradición de la mona tiene un fuerte arraigo y siguen elaborando los tradicionales pasteles de bizcocho relleno de nata y chocolate o bien de mantequilla y almendras, adornadas con huevos de chocolate.

Los personajes de chocolate que coronan los pasteles sí que han sucumbido a las modas y este año, entre otros, triunfan los personajes de la serie 'Stranger things' y el futbolista del Barcelona Lamine Yamal.

Miquel Zaguirre ha explicado que no sólo este lunes de Pascua, sino que a lo largo de toda la Semana Santa los pasteleros tienen una actividad frenética.

En cuanto a los precios, las monas se adaptan a todos los bolsillos y pueden variar de los 20 euros, con un pastel y un huevo de chocolate, hasta más de 60 euros, en función de los adornos y personajes que tenga la mona. EFE

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