Poveda estrena en Granada un documental sobre García Lorca, que llegará después a cines

Granada, 6 abr (EFE).- El cantaor Miguel Poveda estrena esta semana en Granada 'Enlorquecido', un documental que presenta un viaje íntimo tras las huellas de Federico García Lorca que se exhibirá también en cines.

El Palacio de Congresos de Granada acogerá este jueves el estreno en Granada de 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', un trabajo de Poveda que comenzará el 23 de abril su exhibición comercial en cines.

El estreno será una cita cargada de simbolismo que conecta directamente con la figura de Federico García Lorca en su tierra natal, un acto gratuito pero para el que se agotaron las invitaciones en pocas horas.

El proyecto nace de la profunda admiración que siente el artista por Lorca y se aleja del homenaje convencional para adentrarse en una búsqueda íntima, vital y artística.

Poveda emprende un viaje real y emocional que ha durado varios años tras las huellas del autor de Yerma, una aventura con la que ha recorrido ciudades que marcaron la vida y la obra del dramaturgo como Granada, Madrid, Cadaqués, Montevideo o La Habana.

El documental, con el guion de Alberto Conejero sobre los textos de Federico García y la voz de Juan Echanove interpretando al poeta, pone el foco no solo en los espacios más conocidos del universo lorquiano, sino también en aquellos lugares y figuras que han permanecido en los márgenes de la memoria.

Entre ellos, Santander, donde se encuentra enterrado Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y última pareja del poeta.

A través del cante, la palabra y la experiencia vital, 'Enlorquecido' construye un diálogo entre pasado y presente con el que Miguel Poveda busca comprender la huella de Lorca, pero también entenderse a sí mismo.

En el estreno participarán Poveda y parte del equipo del documental, que es una producción de Guiainot Produce, Lilicar Films y Miguel Poveda y que distribuirá 39 Escalones Films. EFE

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