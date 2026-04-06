Espana agencias

Poveda estrena en Granada un documental sobre García Lorca, que llegará después a cines

Guardar

Granada, 6 abr (EFE).- El cantaor Miguel Poveda estrena esta semana en Granada 'Enlorquecido', un documental que presenta un viaje íntimo tras las huellas de Federico García Lorca que se exhibirá también en cines.

El Palacio de Congresos de Granada acogerá este jueves el estreno en Granada de 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', un trabajo de Poveda que comenzará el 23 de abril su exhibición comercial en cines.

El estreno será una cita cargada de simbolismo que conecta directamente con la figura de Federico García Lorca en su tierra natal, un acto gratuito pero para el que se agotaron las invitaciones en pocas horas.

El proyecto nace de la profunda admiración que siente el artista por Lorca y se aleja del homenaje convencional para adentrarse en una búsqueda íntima, vital y artística.

Poveda emprende un viaje real y emocional que ha durado varios años tras las huellas del autor de Yerma, una aventura con la que ha recorrido ciudades que marcaron la vida y la obra del dramaturgo como Granada, Madrid, Cadaqués, Montevideo o La Habana.

El documental, con el guion de Alberto Conejero sobre los textos de Federico García y la voz de Juan Echanove interpretando al poeta, pone el foco no solo en los espacios más conocidos del universo lorquiano, sino también en aquellos lugares y figuras que han permanecido en los márgenes de la memoria.

Entre ellos, Santander, donde se encuentra enterrado Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y última pareja del poeta.

A través del cante, la palabra y la experiencia vital, 'Enlorquecido' construye un diálogo entre pasado y presente con el que Miguel Poveda busca comprender la huella de Lorca, pero también entenderse a sí mismo.

En el estreno participarán Poveda y parte del equipo del documental, que es una producción de Guiainot Produce, Lilicar Films y Miguel Poveda y que distribuirá 39 Escalones Films. EFE

mro/vg/ram

Últimas Noticias

Pellegrini cita a 22 jugadores para el primer asalto en una lista sin Bakambu y Junior

Infobae

Greenpeace se suma a la Global Sumud Flotilla hacia Gaza

Infobae

Los catalanes cumplen con la tradición de las monas de Pascua

Infobae

El Unicaja homenajeará a su primer equipo campeón, el de la Copa Korac de hace 25 años

Infobae

Laia Font suma en suelo su segunda medalla en la Copa del Mundo de El Cairo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

La UE entra en modo ahorro por el bloqueo de Ormuz y busca una solución conjunta: España apuesta por impuestos a las energéticas y Francia teme un shock de precios

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

La Justicia niega la nacionalidad española a un brasileño por no presentar el examen oficial de idiomas: estudió dos años en la Universidad Complutense de Madrid

Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Arranca el ‘caso Kitchen’: el PSOE lanza su última bala para implicar a Rajoy y Cospedal y las defensas piden la nulidad de la investigación

ECONOMÍA

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados a la rehabilitación de una vivienda en zona rural destinada al alquiler en la Renta de 2026 si vives en Castilla y León

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sector de la construcción se queda sin manos y envejece a marchas forzadas: no hay relevo generacional ni talento para liderar su revolución tecnológica

¿Por qué se utiliza la medida del barril de petróleo si la industria no los usa desde hace 100 años?

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

DEPORTES

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA