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Pellegrini cita a 22 jugadores para el primer asalto en una lista sin Bakambu y Junior

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Sevilla, 6 abr (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, convocó a veintidós jugadores para la ida de los cuartos de final de la Liga Europa de este miércoles ante el Sporting de Braga en Portugal, en una lista en la que siguen sin entrar el congoleño Cédric Bakambu, quien aún no ha regresado tras clasificarse su selección para el Mundial, y el dominicano Junior Firpo.

Tras el entrenamiento de este lunes, después del 0-0 ante el Espanyol en La Cartuja, el chileno dio la citación para esta primera cita de la eliminatoria en el Municipal de Braga, en la que sí figura el lateral derecho Héctor Bellerín, que no se ejercitó en esta jornada con el grupo, y no están el delantero Bakambu y el lateral zurdo internacional con la República Dominicana.

Junior sí regresó a tiempo para el partido contra el Espanyol, pero no fue incluido en la lista, como ahora, por motivos no precisados por el Betis, mientras que la vuelta de Bakambu se ha demorado por los festejos y recepciones en la República Democrática del Congo después de que su selección lograra, por segunda vez en su historia, el pase a un Mundial.

Continúan fuera de la convocatoria los centrocampistas Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso, aún en proceso de recuperación de sus respectivas graves lesiones, además de que el internacional con la Albiceleste no fue inscrito, precisamente por dicho motivo, para esta segunda fase de la Liga Europa.

También sigue de baja el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho antes del parón liguero en el encuentro frente al Athletic en San Mamés. La expedición verdiblanca viajará este martes a Braga, vía Oporto, y Pellegrini y el medio Marc Roca comparecerán en rueda de prensa antes del entrenamiento en el escenario del partido.

Los convocados del Betis son los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Bellerín, Ruibal, Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Fidalgo, Riquelme, Abde y Antony; y los delanteros Cucho Hernández, Chimy Ávila y Pablo García. EFE

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