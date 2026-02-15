Espana agencias

El Supremo urge al Gobierno a liquidar cuanto antes el rescate de las autopistas que quebraron en la crisis

Guardar

El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el último cálculo que el Gobierno hizo del rescate de una de las autopistas que quebraron en la crisis financiera de 2008 y le urge a volver a calcularlo de nuevo para pagar cuanto antes a las concesionarias por su construcción.

En concreto, una sentencia de la Sala de lo Contencioso fechada el pasado 28 de enero de 2026 y consultada por Europa Press anula la última resolución del Gobierno respecto a las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.

Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho.

Sin embargo, en esta ocasión, la justicia no se centra en el cálculo económico, sino en la obligación de que el Gobierno presente ya una última resolución y pague todo lo que adeuda a la concesionaria, evitando así una próxima resolución que no sea definitiva.

En 2019, el Gobierno aprobó un plan para ordenar el proceso de indemnizaciones a todas las concesionarias que quebraron, ya que el Estado se quedó con sus autopistas y le debe lo que esas empresas invirtieron. Este plan establecía que se presentaría una resolución inicial por cada concesión, una segunda complementaria y otra tercera definitiva, normalmente con un plazo máximo de seis meses entre cada una.

Sin embargo, de las nueve autopistas que quebraron --gestionadas por ocho concesionarias--, solo una ha llegado ya a esa última resolución desde que se aprobase ese proceso hace casi siete años. Esta última sentencia, una vez que el Supremo ya emitió otras con anterioridad para anular el cálculo, buscar evitar que el proceso se demore más.

La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión que fue adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; entró en operación en 2004 pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.

Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución.

De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319; por la A-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Espanyol suspende a cuatro socios por lanzar objetos en los derbis ante Barça y Girona

Infobae

Rescatan en Jaén al ocupante de un turismo que cayó a un río

Infobae

Jon Pérez 'Bolo': "Sabemos el camino que tenemos que seguir"

Infobae

Piden 8 años al exdirector de un banco por quedarse casi 300.000 euros de clientes mayores

Infobae

Playas de Castellón y Diputación Valencia defienden su título en el Luis Puig de València

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

La energía define quién crece

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid