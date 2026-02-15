Espana agencias

Colau pide a la izquierda situar objetivos "delante de las siglas" y agradece a Rufián su propuesta

Guardar

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a las formaciones de izquierda poner "los objetivos por delante de las siglas" y ha agradecido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que abra el debate a nivel público sobre la necesidad de la unión de las formaciones de izquierda, en sus palabras.

"He escuchado a algunos compañeros de partidos de izquierdas visiblemente molestos con las declaraciones de Gabriel Rufián, quien ha abierto el debate a nivel público sobre la necesidad de unirse para evitar que pueda haber un gobierno de PP con Vox. Yo en cambio me alegro sinceramente", ha expuesto Colau en un artículo escrito en 'Eldiario.es' recogido por Europa Press este domingo.

Según Colau "es mucho lo que está en juego" y ha advertido que si el líder de Vox, Santiago Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegan a la Moncloa se pueden replicar las agendas y prácticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, textualmente.

Así, se ha mostrado "muy contenta con las declaraciones de Rufián" y ha añadido que todos los actos de diálogo entre personas y formaciones progresistas son bienvenidos.

"La extrema derecha avanza porque tiene financiación de las élites, medios de comunicación potentes y una red internacional fuerte y organizada. Pero también avanza por los errores de la izquierda: peleas internas por rivalidades personales o discrepancias puramente tácticas", ha alertado, y ha defendido la necesidad de articular espacios realmente confederales que integren la plurinacionalidad, en sus palabras.

"FRENTE DEMOCRÁTICO"

"Necesitamos mucha más ambición: un frente democrático lo más amplio posible que no se reduzca a los partidos, que implique a amplios sectores de la sociedad, y que tenga una estrategia común, con visión global, que supere los acuerdos electorales puntuales", ha sostenido.

Además, ha asegurado que no es "momento de decidir quien va a liderar electoralmente esa propuesta", y ha dicho que es el momento de construir colectivamente y hablar algo que, afirma, le consta que hay personas de distintos espacios políticos que llevan meses hablando".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio

El magistrado mantiene la investigación tras rechazar el cierre solicitado y convoca a Íñigo Errejón para comunicarle la continuación del proceso judicial, al considerar que existen pruebas que deben ser valoradas pese a la petición de exoneración fiscal

El juez del caso Errejón

La diputada Tesh Sidi denuncia ante la Policía multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella en redes

Tesh Sidi presentó una denuncia ante la policía tras recibir más de 2.000 mensajes hostiles y amenazas graves en internet luego de publicar un comentario sobre migración, exigiendo además a Meta mayor responsabilidad y control en estas plataformas

La diputada Tesh Sidi denuncia

La crecida ordinaria del Ebro se prevé que llegue el martes a Zaragoza con unos 1.500 m3/s

Infobae

RTVE confirma que habrá sexta edición de Benidorm Fest en 2027

Infobae

Rescatan a tres tripulantes de un velero a la deriva en la costa de Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid