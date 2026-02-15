Espana agencias

Alex de Miñaur, a la tercera fue la vencida

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El australiano Alex de Miñaur logró, por fin y al tercer intento, el título del torneo de Róterdam al vencer en la final al canadiense Felix Auger Aliassime, que lo conquistó en 2022, por 6-3 y 6-2, en una hora y diecisiete minutos.

El tenista de Sídney, octavo de la clasificación ATP, afrontó su tercera final seguida en Róterdam. Perdió la de 2024 con el italiano Jannik Sinner y la de 2025 frente al español Carlos Alcaraz. Y a la tercera fue la vencida.

De Miñaur cortó la buena racha de Auger Aliassime, que se plantó en la final después de acumular ocho partidos ganados consecutivamente. A los que venció en Montpellier, que le dieron su primer éxito de 2026, el noveno en su carrera, sumó los enfrentamientos que sacó adelante en Róterdam.

Sin embargo, el sexto jugador del mundo no pudo conseguir su segundo título seguido. De Miñaur ganó por cuarta vez al canadiense en su octavo cara a cara, la primera en pista dura, donde su rival se maneja mejor y ha logrado gran parte de sus trofeos. EFE

