De Larrea, sobre el Madrid: "Han estado muy agresivos en el rebote, lo tenían como clave"

Atenas, 22 may (EFE).- El base español del Valencia Basket Sergio de Larrea aseguró este viernes que la clave de la victoria del Real Madrid en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga fue haber estado "muy agresivos en el rebote" pese a jugar "con jugadores más pequeños".

"Creo que ha sido la clave, pese a jugar con jugadores más pequeños, han estado muy, muy agresivos en el rebote, creo que lo tenían como clave del partido, y creo que ahí han estado han estado bien", aseguró a los medios, entre ellos EFE, en zona mixta.

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"Muy orgullosos de lo que hemos ido creando durante toda la temporada y toda la comunión que hemos hecho, pero, sobre todo, gracias de corazón por todo lo que han hecho", dijo el jugador como mensaje a la afición.

El jugador vallisoletano subrayó que "la experiencia es parte parte del proceso". "Y creo que también hemos pecado un poco de ello", concluyó.

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El Real Madrid se convirtió este viernes en el segundo finalista de la Euroliga tras derrotar por 90-105 al Valencia en la segunda semifinal de la Final a Cuatro que se disputa en el Telekom Center de Atenas, por lo que se verá las caras el próximo domingo con Olympiacos en la final por el título. EFE