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Pradilla: "Cuando pasen unos días estaremos orgullosos de lo que hemos hecho"

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Atenas, 22 may (EFE).- Jaime Pradilla, jugador del Valencia Basket, lamentó la derrota en semifinales de la Euroliga frente al Real Madrid (90-105) pero destacó la gran temporada que está llevando a cabo el equipo taronja y confió en que dentro de unos días habrán logrado reponerse de lo ocurrido y podrán valorar lo conseguido en la máxima competición continental.

"Es un momento jodido ahora, pero creo que tenemos que mirar atrás, ver el año que hemos hecho, la temporada que hemos hecho, y yo hoy es difícil, pero creo que cuando pasen unos días vamos a estar orgullosos de lo que hemos hecho, y creo que nos va a ayudar para coger fuerzas para este final de temporada", explicó el internacional español en zona mixta.

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A su juicio, "dentro de lo que cabe", hicieron un buen partido e intentaron pelear "hasta el final" frente a un rival que estuvo "muy acertado" y les superó en el rebote. "Hay que estar jodidos hoy y mañana levantarse", concluyó el pívot. EFE

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