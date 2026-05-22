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28-28. El Ciudad Real y el Cangas consiguen sus objetivos

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Ciudad Real, 22 may (EFE).- El BM Caserío y el BM Cangas Frigoríficos del Morrazo se han repartido con justicia los puntos, que les sirven para ser octavos los castellano-manchegos y a los gallegos para mantener la categoría, aunque dependen de ellos mismos, para eludir la promoción de descenso, sumando contra el Ángel Ximénez Puente Genil, que se está jugando también esta incómoda situación de la promoción de descenso.

En el partido de despedidas del Quijote Arena, con un tiempo para cada equipo, el BM Caserío entró en la pista mucho mejor que el Cangas. Esto determinó que Caserío impuso su intensidad defensiva en el 6-0, con lo que desde el pitido inicial, siempre consiguieron distancias cómodas en el electrónico.

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Además, había minutos para los menso habituales, ya para los que no continuaran en el club, como Ángel Pérez de Inestrosa, que con 40 años y más de dos décadas en primera línea, anotó en el minuto 4 de partido su gol 1.000 en Asobal.

Así, con el primera parcial a su favor (5-3), jugando con mucha velocidad y logrando una mayor diferencia con el paso de los minutos (7-3), obligó al técnico Kike Domínguez a pedir su primer tiempo muerto.

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Lejos de surtir efecto, Caserío siguió rotando y dando minutos a los suyos y con juego fluido ir haciendo cada vez mayor daño, hasta que en el minuto 23 de partido, con un 15-9 en el luminoso, de nuevo el técnico gallego Kike Domínguez, pidió tiempo muerto y esta vez sí surtió efecto, para colocar un parcial 1-4, dejara el partido en los primeros 30 minutos con un 16-13.

En la segunda parte, de inicio se constató que el Cangas salió a por partido y los males de la primera parte, lo solucionaron con una gran defensa, 6-0, con muchas ayuda y movilidad de piernas, lo que ahogó el ataque de los de Ciudad Real.

Así, con el paso de los minutos, aunque se ponían a tres goles 19-16, en el minuto 40, aunque el 37, Caserío se puso a cuatro (19-15), con lo que de nuevo Kike Domínguez, tuvo que pedir el tercer tiempo muerto, para desde aquí, iniciar la remontada.

Así el Cangas en el minuto 45, se ponía a uno (20-19) y aunque Caserío fue capaz de nuevo de irse a los 3 goles (22-19), con el pasado de los minutos paulatinamente iban los pontevedreses acortando e igualando en el luminoso, con lo que en el 56, igualaban a 26, en el 58 a 27, y al final a 28, aunque el Cangas tuvo la oportunidad de llevarse el partido y al salvación, en la última jugada, pero a puerta vacía, incompresiblemente la fallaron y se repartieron los puntos con ese empate a 28.

Ficha técnica:

28 – BM Caserío (16+12): Kostas Kotanidis (P), Alonso Moreno (5), Adrian Trancón (2), Ángel Pérez de Inestrosa (5, 3p), Aitor Albizu (5), José Andrés Torres (4, 2p) y Sergio López (3). Siete inicial. También jugaron, Fernando Romero (PS), Sergi Mach (-), Franco Mendive (1), Guillerme Linhares (1), Juan Lumbreras (-), Jorge Romanillos (-), Víctor Morales (2), Dani Palomeque (-) y Pablo Mínguez (-).

28- BM Cangas Frigoríficos del Morrazo (13+15): Panjan (P), Juan Quintas (1), Samu Pereiro (4), Arnau Fernández (3), Nicolo D’Antino (12, 6p), David Valderhaug (-) y Ángel Jesús Rivero (3). Siete inicial. También jugaron, Mateo Pallas (PS), William Thompson (-), Martin Gayo (1), Manuel Pérez (3), Jaime Gallardo (-), Martin Fuentes (-), Javi García (1), Pablo Castro (-) y Marcell Ludman (-).

Árbitros: El cántabro Axel Riloba Pereda y el andaluz Ernesto Ruiz Vergara. Excluyeron por el BM Caserío a Jorge Romanillos, Dani Palomeque y Víctor Morales y por el BM Cangas Frigoríficos del Morrazo a Marcell Ludman, Martin Gayo y Ángel Jesús Rivero.

Parciales cada cinco minutos: 5-3, 8-5, 11-7, 12-9, 15-9 y 16-13 (primera parte); 17-15, 19-16, 20-19, 23-21, 26-25 y 28-28 (final del partido).

Incidencias: Vigesimonoveno partido de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 3.821 espectadores. EFE

an/asc

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