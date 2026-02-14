Pickel, Riedel, Romero y Ngonge, altas en el Espanyol; Swedberg y Jutglá, en el Celta

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- Los futbolistas Pickel, Romero, Riedel y Ngonge son las altas en el Espanyol para el partido de este sábado (14:00 horas) ante el Celta en el RCDE Stadium, mientras que el rival presenta las caras de nuevas de Swedberg y Jutglá.

El anfitrión empezará con Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Pickel, Pol Lozano; Ngonge, Edu Expósito, Pere Milla y Roberto.

Por su parte, el cuadro visitante formará con Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Fer López, Carreira; Jutglá, Borja Iglesias y Swedberg. EFE

