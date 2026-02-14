Pickel, Riedel, Romero y Ngonge, altas en el Espanyol; Swedberg y Jutglá, en el Celta

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- Los futbolistas Pickel, Romero, Riedel y Ngonge son las altas en el Espanyol para el partido de este sábado (14:00 horas) ante el Celta en el RCDE Stadium, mientras que el rival presenta las caras de nuevas de Swedberg y Jutglá.
El anfitrión empezará con Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Pickel, Pol Lozano; Ngonge, Edu Expósito, Pere Milla y Roberto.
Por su parte, el cuadro visitante formará con Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Fer López, Carreira; Jutglá, Borja Iglesias y Swedberg. EFE
dpb/gmh/jpd
Últimas Noticias
Noruega recupera el trono de relevo femenino ante una accidentada Suecia
El Manresa, último ensayo para un Barça bajo mínimos antes de la Copa del Rey
Simeone: "Agradezco todos los días por el lugar que tengo y el afecto que recibo"
El esmoquin evoluciona, la moda va más allá del clásico
Illa se muestra "más determinado que nunca" en su regreso: "Sé lo que Cataluña necesita"
MÁS NOTICIAS