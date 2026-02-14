Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Santander, 14 feb (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha activado este sábado el Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (Inuncant), en fase de preemergencia, para el seguimiento de las cuencas ante posibles situaciones de intervención, con especial vigilancia del río Asón por la subida de su nivel.

La fase de preemergencia prevé realizar el seguimiento permanente de la situación de las cuencas. Asimismo contempla una comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población.

Según informa el Ejecutivo cántabro en un comunicado, la cuenca que más vigilancia requiere es el Asón, a su paso por la zona de Coterillo.

De todos modos, ha destacado que al haberse elevado las cotas de riesgo a 3,60 metros, en amarillo; 4,20, en naranja, y 5,20 en rojo, eso permite tener un gran margen ante la crecida del cauce, la pleamar y el posible deshielo.

El Gobierno de Cantabria contempla, también, llevar a cabo tareas de preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención, así como proceder a la comprobación y preparación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios en la fase de emergencia.

Se prevé una subida de la marea hasta la pleamar a las 15.07 horas, con un coeficiente de 67, a lo que se une una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, que podrá alcanzar el umbral de aviso en la zona de los Valles Pasiegos. Parte de la precipitación caerá en forma de chubascos de nieve.

El Gobierno de Cantabria ha precisado que, en estos momentos, los niveles hidrológicos de la comunidad son normales. De cualquier forma, técnicos de Protección Civil y del Centro 112 realizan un seguimiento continuo de la situación. EFE