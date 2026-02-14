Espana agencias

Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Guardar

Santander, 14 feb (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha activado este sábado el Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (Inuncant), en fase de preemergencia, para el seguimiento de las cuencas ante posibles situaciones de intervención, con especial vigilancia del río Asón por la subida de su nivel.

La fase de preemergencia prevé realizar el seguimiento permanente de la situación de las cuencas. Asimismo contempla una comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población.

Según informa el Ejecutivo cántabro en un comunicado, la cuenca que más vigilancia requiere es el Asón, a su paso por la zona de Coterillo.

De todos modos, ha destacado que al haberse elevado las cotas de riesgo a 3,60 metros, en amarillo; 4,20, en naranja, y 5,20 en rojo, eso permite tener un gran margen ante la crecida del cauce, la pleamar y el posible deshielo.

El Gobierno de Cantabria contempla, también, llevar a cabo tareas de preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención, así como proceder a la comprobación y preparación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios en la fase de emergencia.

Se prevé una subida de la marea hasta la pleamar a las 15.07 horas, con un coeficiente de 67, a lo que se une una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, que podrá alcanzar el umbral de aviso en la zona de los Valles Pasiegos. Parte de la precipitación caerá en forma de chubascos de nieve.

El Gobierno de Cantabria ha precisado que, en estos momentos, los niveles hidrológicos de la comunidad son normales. De cualquier forma, técnicos de Protección Civil y del Centro 112 realizan un seguimiento continuo de la situación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Infobae

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Infobae

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Infobae

El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Infobae

El Huesca ante el Ceuta, otra vez con la necesidad de ganar en El Alcoraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid