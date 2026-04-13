Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este martes 14 de abril. Además ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

Tarifa del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 46.24 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que el precio máximo de la luz será de 111.56 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más barato del servicio eléctrico en el país llegará a los -0.6 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este martes 14 de abril, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.48 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 62.09 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 63.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 59.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.25 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.77 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.44 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.35 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.31 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.15 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.28 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.6 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.58 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.28 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.66 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 104.81 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.04 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.93 euros por megavatio hora.