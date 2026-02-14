Espana agencias

Alex de Miñaur, a la final de Róterdam por tercer año seguido

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El australiano Alex de Miñaur, primer favorito, alcanzó, por tercer año seguido, la final del torneo de Róterdam tras vencer al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3.

El jugador de Sídney, ganador de diez títulos, el último en 2025 en Washington, tardó hora y media en superar al jugador galo y alcanzar su primera final del año, tras los cuartos de final del Abierto de Australia, eliminado por el español Carlos Alcaraz.

De Miñaur afrontará el domingo, contra el ganador de la semifinal entre el canadiense Felix Auger Aliassime, segundo cabeza de serie, y el kazajo Alexander Bublik, tercero, su tercer intento seguido de lograr el título en Róterdam.

En 2024 perdió la final contra el italiano Jannik Sinner y en 2025, ante Alcaraz. EFE

