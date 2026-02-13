Suspendida la tercera etapa de la Volta Femenina a Valencia a causa del temporal

Valencia, 13 feb (EFE).- La tercera etapa de la Setmana ciclista-Volta femenina de la Comunitat Valenciana, entre Angost y La Nucía y prevista para este sábado, no se disputará a causa del temporal, según informó este viernes en un comunicado la organización de la prueba.

La decisión fue tomada por los organizadores en consenso con todos los equipos, corredoras, responsables de seguridad, representantes públicos, Guardia Civil y el jurado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras conocer que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) había decretado alerta naranja en toda la provincia de Alicante a causa de fuertes rachas de viento.

La organización tomó esa medida para "priorizar la seguridad de las ciclistas y de las personas implicadas", explica la nota.

La carrera se retomará este domingo para disputar la cuarta y última etapa entre Sagunto y Valencia. EFE