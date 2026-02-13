La ministra de Educación pide que haya autocrítica, "también en Castilla-La Mancha"

Illescas (Toledo), 13 feb (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este viernes que "siempre hay que hacer autocrítica, también en Castilla-La Mancha", para superar "cuestiones" que puedan surgir y, sobre todo, "atender a los ciudadanos".

De este modo ha respondido Tolón, a preguntas de los periodistas durante su visita a Illescas (Toledo), sobre la reflexión que hizo este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien afirmó que en el PSOE falta autocrítica desde hace una década.

"Siempre hay que hacer autocrítica, pero también aquí, en Castilla La Mancha, también en Illescas. En todos los sitios hay que hacer autocrítica para superar esas cuestiones que pueda haber" y, sobre todo, "atender a los ciudadanos", ha señalado la ministra de Educación.

Preguntada también por las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha vinculado los resultados del PSOE en Aragón a que el expresidente Javier Lambán no hiciera "oposición" en su día, Tolón ha dicho que "es una polémica que están alimentando el Partido Popular y la ultraderecha", quienes "no nos van a dar lecciones de sensibilidad -ha dicho-".

"Yo creo que a Castilla La Mancha le va bien con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el Gobierno de España apoyándole", ha continuado la ministra, quien ha añadido que la región ha recibido 12.000 millones de euros en los últimos 8 años, "muchísimos más de los que recibía con el Partido Popular".

Tolón también ha respondido a preguntas acerca del expresidente del Gobierno Felipe González, quien ha asegurado que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez es el candidato del partido, y ha aseverado que es una persona a quien respeta "muchísimo", pero cuya opinión al respecto no comparte. EFE

