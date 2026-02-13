Espana agencias

La ministra de Educación pide que haya autocrítica, "también en Castilla-La Mancha"

Guardar

Illescas (Toledo), 13 feb (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este viernes que "siempre hay que hacer autocrítica, también en Castilla-La Mancha", para superar "cuestiones" que puedan surgir y, sobre todo, "atender a los ciudadanos".

De este modo ha respondido Tolón, a preguntas de los periodistas durante su visita a Illescas (Toledo), sobre la reflexión que hizo este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien afirmó que en el PSOE falta autocrítica desde hace una década.

"Siempre hay que hacer autocrítica, pero también aquí, en Castilla La Mancha, también en Illescas. En todos los sitios hay que hacer autocrítica para superar esas cuestiones que pueda haber" y, sobre todo, "atender a los ciudadanos", ha señalado la ministra de Educación.

Preguntada también por las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha vinculado los resultados del PSOE en Aragón a que el expresidente Javier Lambán no hiciera "oposición" en su día, Tolón ha dicho que "es una polémica que están alimentando el Partido Popular y la ultraderecha", quienes "no nos van a dar lecciones de sensibilidad -ha dicho-".

"Yo creo que a Castilla La Mancha le va bien con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el Gobierno de España apoyándole", ha continuado la ministra, quien ha añadido que la región ha recibido 12.000 millones de euros en los últimos 8 años, "muchísimos más de los que recibía con el Partido Popular".

Tolón también ha respondido a preguntas acerca del expresidente del Gobierno Felipe González, quien ha asegurado que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez es el candidato del partido, y ha aseverado que es una persona a quien respeta "muchísimo", pero cuya opinión al respecto no comparte. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Benfica de Mourinho visita al Santa Clara con el Real Madrid en el horizonte

Infobae

Un centro del CSIC instala en su azotea un telescopio para lograr comunicaciones cuánticas

Infobae

Cómo saber parar y que la ansiedad no se vuelva angustia, según el filósofo Omar Linares

Infobae

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Infobae

Podemos en Castilla y León sobre el proyecto de Rufián: "Menos ombligo y más territorio"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Políticos y caseros: uno de

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid