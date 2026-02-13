Espana agencias

Inundaciones obligan a evacuar a 45 mayores de una residencia de Aldeamayor (Valladolid)

Valladolid, 13 feb (EFE).- Las sucesivas borrascas que han descargado sobre Valladolid han provocado la inundación del patio y parte de las instalaciones de la residencia de la tercera edad del municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín y a evacuar este viernes a los 45 internos que había en esos momentos, 23 con movilidad reducida.

Fuentes del servicio autonómico de emergencias 112 han detallado poco después de las once y media de este viernes que la directora de la residencia les ha alertado de las inundaciones y de la imposibilidad de las arquetas de evacuar agua.

Ante la situación, se ha procedido posteriormente al desalojo de los internos, que han sido recogidos por familiares o personas cercanas, con la excepción de 19 personas que presentaban movilidad reducida, a quienes se ha trasladado a otras residencias para la tercera edad.

En las labores de evacuación han intervenido la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, junto con agentes medioambientales con varias motobombas, los bomberos de la Diputación de Valladolid, voluntarios de Protección Civil de Olmedo y La Cistérniga, Guardia Civil y personal de Cruz Roja, bajo la dirección del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.EFE

EFE

