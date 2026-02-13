Cristianos del PSOE dicen que la regularización de inmigrantes es un "imperativo ético"

Madrid, 13 feb (EFE).- Cristianos Socialistas-PSOE ha defendido la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno "como imperativo ético" y frente a las críticas a esta medida entienden que "más allá del ruido está la dignidad".

"Hay miles de personas que ya viven con nosotros, que trabajan a nuestro lado, que cuidan de nuestros mayores y que ayudan a que nuestros pueblos y ciudades sigan adelante", señalan en un comunicado.

Advierten de que "estas personas viven como si fueran invisibles porque no tienen papeles pero esto no es solo un problema de documentos sino que es una injusticia que les impide tener un contrato legal, alquilar una vivienda o ir al médico con total normalidad".

Por eso para Cristianos Socialistas-PSOE "el paso que está dando el Gobierno de España no es solo una medida administrativa sino también una cuestión de humanidad y de pura decencia".

Aclaran que "este cambio no ha llegado de repente por una decisión de despacho sino que ha sido posible gracias a la iniciativa legislativa popular 'Regularización ya' que es la forma que tiene la gente de proponer leyes directamente".

"Durante años cientos de asociaciones de vecinos, trabajadores, organizaciones como Cáritas Española y muchas comunidades cristianas de base han estado pidiendo esto en la calle, han recogido firmas y han trabajado mucho para recordar que no podemos mirar hacia otro lado", añaden.

Cristianos Socialistas-PSOE creen que "la política solo sirve si ayuda a que todas las personas vivan con dignidad" y por eso apoya "la decisión valiente del Gobierno de escuchar esta petición social".

"España ha decidido seguir el camino de la integración mientras que en otros países de Europa se habla de levantar muros o de cerrar puertas", comentan.

También destacan "el papel que está jugando la iglesia española en este proceso" ya que "al defender con firmeza la acogida y la regularización las instituciones eclesiales y sus pastores recuerdan que el mensaje del evangelio es universal y está por encima de intereses electorales o ideológicos".

Para Cristianos Socialistas-PSOE "es muy revelador y doloroso que esta fidelidad a los valores de acogida le haya costado a la iglesia los insultos y el señalamiento de la extrema derecha".

Y entienden que "la regularización es la mejor herramienta para construir una convivencia sana y segura para todos" ya que "al documentar a las personas las sacamos de los márgenes donde son víctimas fáciles de la explotación, el abuso y la economía sumergida".EFE