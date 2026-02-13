Espana agencias

Casi un 70 % de las agencias de viajes han bajado su facturación por la crisis ferroviaria

Madrid, 13 feb (EFE).- Casi el 70 % de las agencias de viajes han experimentado un impacto negativo en su facturación por la crisis ferroviaria, según señala una encuesta realizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

De acuerdo con la encuesta publicada este viernes, más de un tercio de las agencias afirma que sus ventas ya caen más del 10 %, mientras que un 16,4 % sitúa este descenso entre el 5 y el 10 %.

Además, un 18,5 % destaca un impacto leve (inferior al 5 %), un 16,4 % considera que la situación no ha tenido un efecto apreciable en ventas, y un 15,1 % cree que aún es pronto para cuantificarlo.

Las agencias indican que los clientes subrayan sobre todo la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte, la menor venta de paquetes que incluyen el tren como medio de locomoción y el aumento del tiempo y del coste de la gestión.

Preguntadas sobre qué consecuencias económicas prevén para su agencia a corto plazo si la situación se mantiene, el 18,5 % afirma que ninguna relevante; casi un 60 % espera una ligera o moderada reducción de ingresos; un 20,5 % una caída importante y el 2,7 % considera que existe un riesgo serio para la viabilidad de su agencia.

En cuanto a la tipología de viaje que más se está viendo afectada, el corporativo es el más señalado por las agencias, seguido de cerca por el vacacional.

Las asociaciones representativas de las agencias de viajes (FETAVE, UNAV y ACAVE) ya habían asegurado esta semana que la situación amenaza con consolidarse como un problema reputacional para España.EFE

