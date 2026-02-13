Espana agencias

Carlsen, Keymer, Caruana y Abdusattorov, clasificados para las semifinales

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- La primera fase del Mundial de Ajedrez Estilo Libre de Weissenhaus (Alemania) terminó este viernes con el noruego y número uno del mundo Magnus Carlsen, el alemán Vicent Keymer, el estadounidense Fabiano Caruana y el uzbeko Nodirbek Abdusattorov clasificados para las semifinales, que se disputarán este sábado.

En la séptima y última ronda, Carlsen aseguró su pase en las semifinales con la mejor puntuación (4,5) tras hacer tablas con Abdusattorov, que igualó a 4 puntos con los otros dos semifinalistas.

El estadounidense Hans Niemann se quedó fuera de la ronda de los cuatro mejores tras aceptar unas tablas contra el armenio-estadounidense Levon Aronian.

Los cuatro clasificados jugarán este sábado las semifinales a cuatro partidas, con un control de tiempo de 25 minutos más diez segundos de incremento por jugada.

La final se jugará el domingo y de ella saldrá el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre de la FIDE, que obtendrá un premio de 100.000 dólares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un hombre al caer una pared en una granja porcina en Nigüelas (Granada)

Infobae

Registrado un terremoto de 2,4 grados con epicentro en Ubrique (Cádiz)

Infobae

Shelton salva tres bolas de partido a Fritz y se corona en Dallas

Infobae

Francisco Cerúndolo derrota a Luciano Darderi y conquista Buenos Aires

Infobae

Ibon Navarro: “Las pérdidas y los tiros libres lo pusieron muy difícil”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid