Bolaños califica de "unánime" el reconocimiento del PSOE a Lambán tras las críticas de Óscar López: "fue un referente"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el reconocimiento a la figura y el legado del fallecido expresidente aragonés socialista Javier Lambán es "unánime" dentro del Partido Socialista, frente a las críticas de su compañero de partido y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

"Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón y, sin duda, es unánime en el seno del Partido Socialista. Fue un referente para los aragoneses", ha afirmado el ministro.

Estas declaraciones son el resultado de las críticas de López este jueves a Lambán, en las que achacó el mal resultado electoral en las elecciones aragonesas del 8 de febrero a que los socialistas --cuando estaban presididos por el fallecido--, no se dedicaban a hacer oposición al popular Jorge Azcón. "Se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", aseveró ayer.

A esta respuesta se sumó también la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, que defendió a Lambán e incidió en que "señalar responsables de los resultados es un error".

Asimismo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "lamentable" la actitud del ministro de Transformación Digital al "culpar" al fallecido de la debalce del partido socialista en Aragón.

