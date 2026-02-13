Espana agencias

Ángel Correa: "Con Messi en la cancha, Argentina siempre será favorito"

Monterrey (México), 13 feb (EFE).- El argentino Ángel Correa, delantero del Tigres UANL mexicano, dijo este viernes que su selección es una de las principales candidatas al título en el próximo Mundial gracias a la presencia de Lionel Messi.

"Siempre que esté Messi en la cancha, Argentina siempre va a ser favorito. Eso es claro para nosotros", afirmó el exjugador del Atlético de Madrid.

Correa, quien formó parte de la selección que levantó la Copa FIFA en el Mundial de Catar 2022, habló de lo fuerte que trabaja para volver a ganarse un lugar en el equipo del seleccionador Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026.

"Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. Soy un afortunado de haber participado en Catar con ese gran plantel. Fue una experiencia única e histórica", recordó.

"En mi cabeza siempre está el querer volver a estar, pero soy consciente de que hay muchísimos jugadores y Scaloni lo tiene muy complicado, pero mi trabajo es hacerlo bien y estar siempre preparado para convencerlo", añadió.

Correa descartó que esté en sus planes seguir el camino de su excompañero Germán Berterame, quien salió del Rayados para firmar con el Inter Miami, en el que jugará al lado de Messi.

"No. Ellos se llevaron a un grandísimo delantero como es Berterame, pero yo tengo contrato acá en Tigres, estoy muy contento y agradecido con este equipo, con la forma que nos abrieron las puertas a mí y a mi familia. En ningún momento se me ha cruzado irme para ningún lado", señaló. EFE

