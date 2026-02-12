Tuchel, tras el emparejamiento con España: "Parece un grupo díficil"

Londres, 12 feb (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, aseguró que el grupo de la Liga de Naciones que comparte con España, "parece difícil", pero confesó que es pronto para pensar en ello.

Tuchel, que renovó este jueves su compromiso con la selección inglesa hasta 2028, habló tras el sorteo de la fase de grupos de la competición en la que Inglaterra ha quedado encuadrada con España, Croacia y la República Checa.

"Me tenéis que perdonar porque mi cabeza no está ahora en la Liga de Naciones", dijo el alemán en declaraciones a la cadena británica BBC.

"Parece un grupo difícil. Croacia otra vez, España... Pensaremos en ello después de la Copa del Mundo".

La fase liga se disputará desde el próximo 24 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2026; los dos primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final que se jugarán del 25 al 30 de marzo del 2027 y la Final entre Cuatro, del 9 al 13 de junio del 2027. EFE