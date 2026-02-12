Espana agencias

Trabajadores de la Aemet se movilizan para denunciar "explotación y fraude horario"

Madrid, 12 feb (EFE).- La plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha arrancado este jueves una serie de concentraciones para exigir mejoras laborales y denunciar agravios como "explotación estructural, fraude horario" o salarios "bajos" en un contexto en que el cambio climático está aumentando su "carga de trabajo".

Líderes sindicales y trabajadores se han congregado a las puertas de la sede de los Servicios Centrales del centro meteorológico en Madrid a fin de exigir soluciones al Gobierno. Lo han hecho con silbatos, canciones y pancartas con algunas advertencias y reproches como: "Sindicalismo contra vuestro Trumpismo", "Sin más personal, la siguiente dana podría ser fatal" o "Aemet no paga horas extra".

Denuncian, entre otras reclamaciones, que la plantilla actual es "insuficiente" y más de la mitad de la fuerza laboral está bajo un régimen de disponibilidad horaria absoluta, sin recibir compensaciones.

Piden a la dirección el desbloqueo de negociaciones del nuevo reglamento de horarios especiales para que incluya compensaciones específicas (horas extra) o una retribución acorde a la disponibilidad permanente, penosidad real y especificidad técnica y rechazan la restricción del teletrabajo.

"Vivimos una explotación estructural y un fraude horario institucionalizado. Cubrimos noches, festivos y guardias con compensaciones insuficientes o inexistentes, realizamos formación fuera de jornada y recibimos llamadas fuera del horario laboral", han denunciado por megafonía los empleados.

Aducen que todo esto ocurre "mientras el cambio climático multiplica los episodios adversos y aumenta nuestra carga de trabajo".

Mencionan asimismo la "falta de relevo generacional masivo por jubilaciones, que ha dejado puestos críticos en manos de personal recién incorporado sin la formación adecuada" así como "recortes en conciliación, limitaciones al teletrabajo y la desaparición de una negociación colectiva real".

Fernando, funcionario de la Aemet, ha señalado a EFE que "lo más unificador entre las demandas son los salarios bajos en relación al coste de la vida, condiciones laborales que impiden conciliar o la necesidad de tener que vivir muy lejos del puesto de trabajo".

 Otro trabajador ha hablando de la "falta estructural de personal y que la Aemet no da más de sí para toda la problemática interna y externa que tenemos".

El coordinador nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Aemet, Carlos Domínguez Bastida, ha indicado en declaraciones a los medios que se les "ha obligado a salir a la calle, algo que no queríamos", al tiempo que ha pedido que "se reconozca la velocidad y el sobreesfuerzo" de sus compañeros.

En declaraciones a EFE, el líder sindical ha opinado que el Gobierno no puede permitirse no atender estas reivindicaciones en un momento de vulnerabilidad climática para España ante el cambio climático y a la vista del reciente tren de borrascas.

"No lo entendemos, llevamos desde 2024 prácticamente pidiendo una actualización de las condiciones laborales de los trabajadores, en cuestiones laborales, de conciliación y retributivas", ha dicho.

 Salarios de 1.300 euros que no cubren ni una habitación

Por su parte, Alejandro Piqueras, secretario general de la sección sindical de UGT, ha mencionado además uno de los mayores problemas la "falta de personal brutal" y las condiciones salariales de algunos compañeros.

 "Algunos observadores que operan en el aeropuerto de Ibiza, compañeros míos, están cobrando 1.300 euros al mes, lo que les cuesta la habitación", ha explicado en declaraciones a EFE.

Según el CSIF, el calendario de movilizaciones continuará hasta hallar medidas con las que resolver el conflicto y se reunirán con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el próximo lunes.

Las protestas continúan el 17 de febrero frente a la sede de la Aemet en Valencia;el 19, en Sevilla; y se prolongarán por otras provincias hasta culminar en una gran concentración en Madrid frente al Miteco. EFE

(foto) (vídeo)

