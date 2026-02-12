Suero: "La afición merece algo grande esta temporada"

Castellón, 12 feb (EFE). El mediapunta del Castellón Isra Suero señaló en rueda de prensa que la afición "se merece algo grande esta temporada", en la que el equipo se ha convertido en la gran sensación de la Liga Hypermotion y está en disposición de optar al ascenso a Primera división tras más de tres décadas.

El futbolista madrileño resaltó que en la plantilla "tenemos mucha confianza" en el trabajo que están realizando bajo las órdenes de Pablo Hernández y admitió que "lo que nos dice el míster está saliendo a la perfección".

"Estamos en un buen momento y hay que seguir aprovechándolo", explicó Suero, después de que el Castellón no conozca la derrota en este 2026 y sea el equipo más en forma de la competición en los últimos meses, lo que les ha llevado a la segunda plaza de la clasificación que da el ascenso directo.

Sobre el próximo partido, en el que se medirán al Deportivo de la Coruña, tercero en la clasificación, comentó que espera "un partido muy intenso" ante un equipo "que nos puede hacer daño, pero nosotros a ellos también" y agregó que la receta para salir victoriosos es "hacer lo que venimos haciendo". EFE

