Marlaska defiende que Gobierno y PSOE actuaron "desde el primer momento" con Ábalos: "Tolerancia cero con la corrupción"

Durante la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Supremo el jueves, en la que se analizaron las defensas de los acusados implicados en las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró la postura del Ejecutivo central y del Partido Socialista en este caso. Según informó Europa Press, el ministro subrayó que tanto el Gobierno como el partido actuaron desde el primer momento, retirando a José Luis Ábalos de cualquier responsabilidad una vez que surgieron las primeras sospechas sobre su presunta implicación.

La intervención de Grande-Marlaska tuvo lugar en València, tras el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. Allí, el ministro destacó que la respuesta institucional se produjo sin dilaciones, y recalcó el compromiso del Ejecutivo con la “colaboración plena con las autoridades judiciales”, remarcando que se dio prioridad absoluta a apartar a los implicados, en especial al exministro Ábalos, y garantizar la transparencia en la gestión ante estas acusaciones, detalló Europa Press.

El caso, que también incluye a Koldo García, exasesor de Ábalos, y al empresario Víctor de Aldama, se centra en los procedimientos de contratación de material sanitario supuestamente fraudulentos durante la pandemia de Covid-19. Europa Press indica que el Tribunal Supremo reunió a las partes para recibir los argumentos de defensa de los tres acusados en esta fase preliminar anterior al juicio, en una investigación que busca clarificar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos y si tienen carácter político o penal las responsabilidades atribuidas a los implicados.

Grande-Marlaska recalcó ante los medios la firmeza del Gobierno en cuanto a la “tolerancia cero con la corrupción”, principio que, según Europa Press, se tradujo en la rápida actuación para apartar de cualquier responsabilidad pública a aquellos sobre los que recaen sospechas fundamentadas. El titular de Interior especificó que el Ejecutivo no ha tolerado irregularidades y que la colaboración con la Justicia no ha cesado en ninguna fase del proceso.

Europa Press consignó que Grande-Marlaska recordó también las declaraciones previas del presidente Pedro Sánchez acerca del respeto absoluto a las decisiones de los tribunales. El ministro sostuvo que las medidas adoptadas por el gobierno superaron la simple retirada de responsabilidades, consolidando la transparencia y el cumplimiento de la legalidad institucional como ejes centrales de la respuesta ante el caso.

En sus declaraciones, el ministro informó que el gobierno ha lamentado la situación originada al considerar que José Luis Ábalos “defraudó la confianza” depositada en él durante su paso por cargos públicos relevantes. De acuerdo con Europa Press, estas palabras reflejaron el tono de autocrítica institucional que acompañó la comparecencia, junto con la determinación de mantener el combate contra cualquier conducta delictiva o falta ética en la administración pública.

El proceso abierto en el Tribunal Supremo mantiene la atención pública y mediática sobre las investigaciones y las posibles repercusiones políticas. Según detalló Europa Press, las autoridades judiciales avanzan en la revisión de las adjudicaciones y los contratos firmados durante el periodo crítico de la emergencia sanitaria, valorando si la conducta de los implicados vulneró las normas vigentes y si existe materia penal en los hechos bajo escrutinio.

El enfoque en la transparencia y en la aplicación estricta de la legalidad forma parte del mensaje institucional transmitido durante las declaraciones, en las que Grande-Marlaska insistió en que el Gobierno mantendrá el compromiso de colaborar en todo momento con la Justicia. Europa Press señala que el desarrollo de la investigación seguirá generando pronunciamientos oficiales mientras evoluciona el proceso judicial contra quienes participaron en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia.