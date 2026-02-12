La Fiscalía niega que haya pactado con Aldama o que su confesión fuese "premiada"

Madrid, 12 feb (EFE).- La Fiscalía y el comisionista Víctor de Aldama han negado haber llegado a un pacto de conformidad de cara al juicio por presunta corrupción en contratos de mascarillas y han limitado la actuación del empresario a una colaboración a cambio de atenuantes en una eventual condena, previstos en la ley.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la defensa de Aldama han contestado así al abogado del exministro José Luis Ábalos cuando ha cuestionado la "exacerbación" de su imputación, "basada únicamente en la declaración" de Víctor de Aldama, y ha pedido que se le informe de cuál ha sido la conformidad que este ha alcanzado con la Fiscalía.

"No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama", ha asegurado el fiscal en la audiencia preliminar que celebra este jueves el Tribunal Supremo para abordar las cuestiones previas con las que el exministro y su exasesor Koldo García buscan enviar el primer juicio del caso Koldo a la Audiencia Nacional o anular varias resoluciones del procedimiento.

Alejandro Luzón ha enfatizado que la declaración que sacó a Aldama de prisión preventiva en 2024, prestada en otra investigación sobre un presunto fraude millonario en materia de hidrocarburos, no fue "inducida" por el Ministerio Fiscal, sino solicitada por su defensa.

Ha asegurado no fue una "declaración premiada" y que si solicita para él siete años de cárcel, es porque le aplica atenuantes contempladas en el Código Penal por colaborar en el esclarecimiento de los hechos y porque está acusado de menos delitos en comparación con Ábalos y Koldo García, que afrontan peticiones de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.

Antes que el fiscal, también el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ha negado haber alcanzado una conformidad con el Ministerio Público.

Según Choclán, su representado está conforme con los hechos de los que le acusa el fiscal, pero no con su calificación jurídica, por la que pide 7 años de cárcel para él.

El abogado ha defendido que su cliente se ha limitado a hacer algo que está previsto en la ley, que contempla atenuantes en la condena para aquel investigado por pertenecer a una organización criminal que contribuya con las autoridades a desmantelarla, a destapar a sus integrantes y a ayudar al descubrimiento de los hechos.

"Esto es lo que ha hecho el señor Aldama, no firmar un acuerdo opaco con la Fiscalía", ha subrayado Choclán, que ha defendido que su cliente simplemente se ha acogido a una norma que le permite beneficios penales. EFE