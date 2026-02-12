Espana agencias

La Fiscalía niega que haya pactado con Aldama o que su confesión fuese "premiada"

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- La Fiscalía y el comisionista Víctor de Aldama han negado haber llegado a un pacto de conformidad de cara al juicio por presunta corrupción en contratos de mascarillas y han limitado la actuación del empresario a una colaboración a cambio de atenuantes en una eventual condena, previstos en la ley.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la defensa de Aldama han contestado así al abogado del exministro José Luis Ábalos cuando ha cuestionado la "exacerbación" de su imputación, "basada únicamente en la declaración" de Víctor de Aldama, y ha pedido que se le informe de cuál ha sido la conformidad que este ha alcanzado con la Fiscalía.

"No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama", ha asegurado el fiscal en la audiencia preliminar que celebra este jueves el Tribunal Supremo para abordar las cuestiones previas con las que el exministro y su exasesor Koldo García buscan enviar el primer juicio del caso Koldo a la Audiencia Nacional o anular varias resoluciones del procedimiento.

Alejandro Luzón ha enfatizado que la declaración que sacó a Aldama de prisión preventiva en 2024, prestada en otra investigación sobre un presunto fraude millonario en materia de hidrocarburos, no fue "inducida" por el Ministerio Fiscal, sino solicitada por su defensa.

Ha asegurado no fue una "declaración premiada" y que si solicita para él siete años de cárcel, es porque le aplica atenuantes contempladas en el Código Penal por colaborar en el esclarecimiento de los hechos y porque está acusado de menos delitos en comparación con Ábalos y Koldo García, que afrontan peticiones de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.

Antes que el fiscal, también el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ha negado haber alcanzado una conformidad con el Ministerio Público.

Según Choclán, su representado está conforme con los hechos de los que le acusa el fiscal, pero no con su calificación jurídica, por la que pide 7 años de cárcel para él.

El abogado ha defendido que su cliente se ha limitado a hacer algo que está previsto en la ley, que contempla atenuantes en la condena para aquel investigado por pertenecer a una organización criminal que contribuya con las autoridades a desmantelarla, a destapar a sus integrantes y a ayudar al descubrimiento de los hechos.

"Esto es lo que ha hecho el señor Aldama, no firmar un acuerdo opaco con la Fiscalía", ha subrayado Choclán, que ha defendido que su cliente simplemente se ha acogido a una norma que le permite beneficios penales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Sporting prepara el duelo ante el Albacete con cinco bajas

Infobae

Lucas Eguibar, eliminado en los cuartos de final del boardercross

Infobae

Aarón Gutiérrez causa baja indefinida en el Horneo EÓN por motivos personales

Infobae

El aeropuerto de Barcelona cancela 101 vuelos y desvía otros 10 por el temporal de viento

Infobae

La rentabilidad de los planes de pensiones alcanzó el 5,4 % en enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”