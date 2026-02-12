Ester Muñoz, "convencida" de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón: "Tenemos que ser capaces"

Durante los últimos encuentros públicos, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afirmó que la búsqueda de un acuerdo con Vox sigue en pie y recalcó la existencia de mayores coincidencias que diferencias entre ambos partidos, excluyendo la posibilidad de diálogo con el PSOE debido a la distancia entre las políticas de ambas formaciones. A partir de este posicionamiento, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, descartó la celebración de nuevas elecciones en Extremadura y Aragón tras las recientes autonómicas, remarcando que la negociación entre PP y Vox avanza y el objetivo es responder a lo que han solicitado los votantes. Así lo publicó Europa Press tras una entrevista concedida por Muñoz al canal 'Cuatro'.

Según detalló Europa Press, Ester Muñoz expresó su convencimiento de que el Partido Popular y Vox alcanzarán acuerdos en ambas comunidades. Argumentó que los ciudadanos han otorgado una oportunidad a las fuerzas de derecha y advirtió que no se puede defraudar a quienes demandan un cambio en las políticas de gobierno. “No es que vayamos a ser capaces, es que tenemos que ser capaces”, declaró la portavoz, enfatizando que recurrir a los pactos con fines estrictamente partidistas o personales constituiría un error estratégico. Muñoz indicó que el mandato electoral exige un respeto al resultado de las urnas y subrayó que el PP orientaría todos sus esfuerzos en esa dirección durante los próximos días.

Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular, citadas por Europa Press, llamaron a la calma y recordaron que aún existe margen para continuar negociando hasta llegar a un entendimiento antes de plantear como opción una repetición electoral. Esta postura busca rebajar la tensión vivida durante los últimos días entre ambas formaciones, marcada por intercambios de reproches, muchos de ellos difundidos en redes sociales. Distintas voces del partido sostienen que una nueva convocatoria electoral en Extremadura arrojaría resultados similares a los obtenidos el 21 de diciembre de 2025; una repetición prevista, en su opinión, solo aliviaría temporalmente la posición del PSOE, que cosechó su peor registro histórico. El medio también recogió que Muñoz insistió en que evitar un retroceso electoral constituye una responsabilidad que comparten quienes aspiran a consolidar un nuevo ciclo político en las comunidades afectadas.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz parlamentaria del PP subrayó también el crecimiento del bloque de derecha en relación con los resultados de la izquierda, sobre todo después de que PP y Vox hayan superado el 52% de los votos en Aragón. Muñoz interpretó estos números como una continuidad del avance de la derecha y el descenso de la izquierda en sucesivas convocatorias electorales.

En la entrevista, Muñoz planteó que la dirección de la izquierda, representada por el PSOE y el liderazgo de Pedro Sánchez, persiste en atribuir el calificativo de fascista a todo adversario político, una estrategia que, según su valoración, no estaría produciendo los efectos electorales esperados. Europa Press informó que la dirigente popular subrayó la disputa por la segunda posición entre Vox y el PSOE en diversas capitales y municipios, relegando a los socialistas de la competencia directa por el primer lugar con el PP, para concentrarse en rivalidades locales y autonómicas con Vox.

La portavoz aseveró, conforme relató Europa Press, que "Vox está empezando a comerse al PSOE", es decir, que la formación liderada por Santiago Abascal estaría atrayendo parte del apoyo electoral que tradicionalmente había respaldado al partido socialista, en vez de restar terreno al propio PP. Muñoz sostuvo que esta dinámica contrasta con el enfoque de la izquierda, la cual en su opinión permanece centrada en descalificaciones que no logran revertir su retroceso.

En alusión a la voluntad de la presidenta extremeña en funciones, Europa Press recogió la afirmación de Muñoz según la cual Guardiola mantiene interés en lograr un acuerdo, considera necesaria la formación de un gobierno en Extremadura y visualiza esa meta como la prioridad inmediata. Con base en estos argumentos, la portavoz del PP reafirmó su confianza en que tanto en Extremadura como en Aragón se concretarán pactos entre PP y Vox, en atención al mensaje transmitido en las urnas.