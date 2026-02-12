España, dispuesta a participar en la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN para reforzar la seguridad en Groenlandia

Alemania ya ha hecho pública la aportación de cuatro aviones Eurofighter a la misión ‘Centinela del Ártico’, mientras que Suecia confirmó que enviará a la región un contingente aún no definido de cazas JAS 39 Gripen. En este contexto de movilización aliada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que el Gobierno de España se mantiene dispuesto a participar en la operación y que se encuentra a la espera de instrucciones precisas del mando aliado sobre las capacidades específicas que se le requerirán. El medio Europa Press detalló que estas declaraciones de Robles se produjeron después de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebró este jueves en la sede de la organización, en Bruselas.

Según Europa Press, la ministra expresó que España participa activamente en todas las misiones de la Alianza Atlántica, en función de las demandas planteadas por el Comandante Supremo Aliado en Europa, actualmente Alexus G. Grynkewich. Robles mencionó como ejemplo la implicación española en operaciones previas, tales como la misión ‘Centinela del Báltico’ y otras desplegadas en el flanco este de la OTAN. Estas misiones han incluido presencia tanto naval como aérea en Letonia, Lituania y Estonia, reflejando una estrategia de cooperación con los aliados en diferentes escenarios. De acuerdo con la ministra, la colaboración de España en ‘Centinela del Ártico’ dependerá de las especificidades que establezca el mando aliado en cada momento. El medio subraya la premisa sostenida por Robles: “la colaboración va a ser la que nos pida en cada momento el Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), el mando aliado, que es el que tiene que decir a cada país de qué manera colabora y en qué misión”.

Durante el encuentro de la OTAN, se puso de manifiesto que esta nueva misión multinacional ha surgido como resultado de las negociaciones entre el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a las tensiones diplomáticas generadas por las expresiones de interés de la Casa Blanca respecto a Groenlandia. Europa Press reportó que la operación tiene como propósito consolidar y coordinar la presencia militar de los aliados en una región que gana importancia estratégica debido tanto a su ubicación como a la intensificación de la competencia geopolítica.

El despliegue, denominado en inglés ‘Arctic Sentry’, será dirigido por el Mando Aliado de Operaciones (ACO), que estará encargado de la planificación y ejecución de las actividades militares en la zona. La dirección de las operaciones quedará en manos del Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), cuya jurisdicción abarca el Ártico y el Polo Norte. Europa Press informó que la nueva estructura operativa permitirá unificar y dar coherencia a ejercicios militares ya existentes en el Alto Norte, como el noruego ‘Cold Response’ y la misión danesa ‘Resistencia Ártica’. Bajo la coordinación de ‘Centinela del Ártico’ se integrarán estas maniobras en un marco común, con el fin de optimizar los recursos y estrategias de defensa frente a la actividad militar rusa y al creciente interés de China en la región, tanto desde el punto de vista estratégico como económico.

Según Europa Press, el aumento de la atención internacional sobre Groenlandia y el entorno ártico estuvo motivado por el rol central que la zona ocupa en las dinámicas de seguridad y economía internacionales. Estados Unidos presionó a favor de que la OTAN actuara de manera coordinada para contrarrestar la influencia creciente de otros actores, lo que llevó a la creación de la misión. Además, la fuente añade que la selección de JFC Norfolk como mando operativo responde a la experiencia del mando estadounidense en operaciones en el Atlántico Norte y el Ártico.

La disposición de España para participar en la misión destaca en la lista de países aliados listos para contribuir, aunque el alcance de la aportación española permanece pendiente de decisión hasta que el mando aliado especifique qué tipo de recursos o presencia considera necesarios. Europa Press subraya que el enfoque español sigue el patrón observado en operaciones anteriores, con una respuesta flexible a las necesidades aliadas y una contribución que se adapta dependiendo del tipo de misión.

El medio señala que, mientras algunos aliados ya han confirmado de manera oficial la naturaleza y el número de efectivos o recursos que enviarán, España ha optado por mantener la consulta abierta a la espera de las indicaciones finales. De esta forma, la postura del Ejecutivo se define por una combinación de disponibilidad y cautela, a fin de adecuar la presencia en función de las demandas operativas que marquen los responsables de la misión. Europa Press también resalta la insistencia del Gobierno español en reafirmar su compromiso con los compromisos adquiridos en el seno de la OTAN, recordando el historial de participación en el Atlántico Norte y otras zonas geoestratégicas para la Alianza.

Según ha reportado Europa Press, ‘Centinela del Ártico’ busca dar respuesta al incremento de la actividad militar de Rusia en la región, así como al creciente interés económico mostrado por China. La misión ha sido diseñada para coordinar la defensa aliada, proteger rutas estratégicas y ejercer control sobre espacios considerados prioritarios para la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. Con el establecimiento de un mando operativo dedicado y la integración de ejercicios multinacionales previos, la OTAN pretende no solo responder a los desafíos de seguridad actuales, sino también anticipar posibles movimientos de actores externos en un contexto de transformación de las relaciones internacionales en el Alto Norte.

Entre los aliados que han anunciado de forma temprana sus aportaciones, además de Alemania y Suecia, se espera que otros países clarifiquen en los próximos días o semanas el tipo y cantidad de recursos que asignarán a la misión. Europa Press concluye que el avance de ‘Centinela del Ártico’ marcará una nueva fase en la cooperación militar de la organización, adaptando sus estructuras y despliegues a los escenarios de soberanía y rivalidad estratégica que se desarrollan en la actualidad en torno al Ártico y Groenlandia.