Valcarce admite que es "imposible" revertir los "brutales" recortes de militares de Rajoy

Madrid, 11 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha reconocido que es "imposible" revertir los "brutales" recortes de personal en las Fuerzas Armadas del Gobierno de Mariano Rajoy, si bien se van a seguir incrementando las plantillas con efectivos mejor formados y retribuidos para atraer y retener el talento.

Para ello se va a priorizar la formación en nuevas tecnologías y, específicamente, con el campo de la ciberdefensa, ha dicho Valcarce durante una comparecencia este miércoles en la Comisión de Defensa del Senado.

"El único problema que en este momento tenemos en cuanto a cobertura de algunas plazas de personal se viene arrastrado de los tremendos recortes de la época del Gobierno del señor Rajoy. Es imposible revertir lo acontecido en aquel momento donde se aplicaron recortes de personal brutales", ha señalado en respuesta al senador del PP José Antonio Monago.

La secretaria de Estado ha explicado que el Ministerio de Defensa está llevando a cabo un crecimiento continuado de la oferta pública de empleo con una planificación de perfiles técnicos y digitales para la modernización de la defensa con el objetivo de adaptarse al entorno geoestratégico.

Los ejércitos y la Armada necesitan personal laboral y militar especializado en tecnologías de la información y ya se está formando en estas áreas a militares de las escalas de tropa y marinería y suboficiales, que incluye títulos de grado medio y superior en sistemas informáticos y de telecomunicaciones, ha dicho.

Además, existen cuerpos cuyo acceso exige títulos universitarios altamente tecnológicos, como el de ingenieros, cuyas plazas se han duplicado desde 2018.

El Ministerio reserva 90 plazas para reforzar la ciberdefensa en el Mando Conjunto de Ciberespacio, lo que "marca un antes y un después", y dispone también de 233 reservistas voluntarios especializados en informática, ha agregado.

Tras señalar que la formación continua es un "eje estratégico" para potenciar y actualizar el talento existente, ha apuntado que entre 2018 y 2025 se han ofertado más de 6.000 plazas de formación para personal militar y civil.

Igualmente, el ministerio ha desarrollado un programa de capacitación en competencias digitales alineado con el marco europeo de competencias digitales y la agenda España Digital 2026.

"Por lo tanto, tenemos más hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, más plazas para el ingreso, además de las crecientes retribuciones del personal para atraer y retener talento". EFE