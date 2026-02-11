Una nueva borrasca llamada Oriana traerá viernes y sábado vientos muy fuertes y temporal

Madrid, 11 feb (EFE).- Una nueva borrasca "con gran impacto" nombrada Oriana traerá este viernes y el sábado rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.

Así lo ha comunicado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red X.

Este nuevo fenómeno "puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", según señala la Aemet.

La actual borrasca Nils extendió la inestabilidad en España con más lluvia, viento y temporal marítimo este miércoles, cuando más de 3.300 personas siguieron evacuadas en áreas de Andalucía y en el noroeste se activaron alertas por riesgo de desbordamiento de ríos.

El fenómeno extremo que tomó hoy el relevo de la anterior borrasca, Marta, dejó huella en todo el territorio peninsular español y en las Islas Baleares.

Las previsiones, además, anticipan que el temporal provocará mañana jueves en la zona norte y noroeste olas de hasta 10 metros en los litorales por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora. EFE