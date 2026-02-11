Espana agencias

Las resonancias no siempre cuentan la verdad sobre el cerebro, según un estudio

Granada, 11 feb (EFE).- Un equipo de la Universidad de Granada (UGR) advierte de que ciertos métodos de análisis de resonancia magnética funcional (fMRI) no siempre reflejan la verdad sobre el cerebro y que en algunos casos pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre su funcionamiento.

Según ha informado este miércoles la UGR, las resonancias pueden generar una falsa impresión de que el cerebro humano opera en un "punto crítico", cuando en realidad esa señal podría deberse a artefactos estadísticos derivados de la forma de medir y procesar los datos.

El trabajo, publicado en la revista Physical Review Letters, se enmarca en el debate científico que plantea que el cerebro podría funcionar cerca de un umbral especial, conocido como "el punto crítico".

Como explican los investigadores, en física, el punto crítico separa distintas fases de un sistema, como ocurre con un imán que pasa de un estado desordenado a otro magnetizado al cruzar un determinado umbral.

La resonancia no mide directamente la actividad eléctrica de las neuronas, sino una señal basada en cambios en la oxigenación y el flujo sanguíneo asociados al gasto energético neuronal, es decir, una "huella fisiológica agregada".

Esto abre la posibilidad de que ciertos patrones observados no reflejen necesariamente la dinámica neuronal real, sino efectos introducidos por la forma de medir, promediar o filtrar los datos.

Uno de los indicios clásicos de criticidad es la llamada invarianza de escala, por la que determinados patrones estadísticos se repiten de forma similar al cambiar la escala de observación.

Según el equipo de la UGR, esta propiedad puede imitarse si el análisis introduce correlaciones aparentes, lo que podría llevar a atribuir al cerebro una característica que en realidad pertenece al instrumento o al método estadístico.

Para abordar este riesgo, los investigadores han desarrollado una metodología capaz de distinguir entre invarianza de escala genuina y artefactos estadísticos que generen una falsa impresión de criticidad.

Tras analizar los registros de fMRI en reposo de 136 participantes sanos, los datos a nivel individual podían sugerir cercanía al punto crítico.

Sin embargo, al agrupar los datos de numerosos participantes, esas señales aparentes se debilitaron o desaparecieron, por lo que la conclusión más robusta del estudio es que, en estado de reposo, la dinámica colectiva del cerebro se situaría por debajo del punto crítico, aunque cerca de él.

Así, el resultado de las investigaciones muestra que, en las condiciones analizadas, el cerebro no estaría exactamente en el punto crítico, sino en sus proximidades, lo que introduce cautela sobre cómo se interpretan los resultados de la resonancia magnética funcional. EFE

