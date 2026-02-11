Feijóo acusa a Sánchez de perseverar en sus mentiras y de no dar explicaciones de Adamuz

Madrid, 11 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de perseverar en sus mentiras y no dar explicaciones sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos.

En la intervención final de la comparecencia de Sánchez sobre los accidentes de tren, Feijóo ha dicho que Sánchez no ha acudido a la Cámara Baja ni a explicar ni a pedir perdón ni a depurar responsabilidades.

"Sigue con su soberbia. Es mejor que se vaya y no vuelva al Congreso de los Diputados", le ha reclamado, y le ha acusado de ser el máximo responsable de que "coger un tren en este momento sea una actividad de riesgo".

España, ha agregado, merece un Gobierno que respeta a sus ciudadanos, incluso "a los ciudadanos que ya no están".

Feijóo ha acusado a Sánchez de mentir y se ha referido al accidente de Angrois, que dejó 80 muertos, y ha dicho que quien diseñó la curva donde se produjo fue el PSOE.

Ha afirmado que es "incalificable" al llegar al Congreso, con 47 muertos, a hablar de las redes sociales, de Trump, del Partido Comunista de España, de los tecnoligarcas, de los algoritmos, algo que es "una falta de respeto a las víctimas", ha considerado.

"La política tiene que servir a la gente y no para que cada uno venga aquí a hablar de sus frustraciones", ha afirmado.

Además, el líder del PP ha acusado a Sánchez de ser responsable de nombrar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien "montó una trama de mordidas" y "de prostitutas" y está en la cárcel, ha afirmado, y de sustituirlo por "un tuitero polemista". EFE

