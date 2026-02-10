Robles traslada al presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN el compromiso de España con la Alianza Atlántica

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este martes un encuentro con el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Marcos Perestrello de Vasconcelos, en el que ha trasladado el compromiso, la fiabilidad y la seriedad de España con la Alianza Atlántica.

Además, ha enfatizado la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas españolas ante las necesidades que plantea la OTAN, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Esta rapidez se traduce en aportaciones oportunidades y con capacidad de adaptación", ha dicho Robles, que ha agregado que "la respuesta española se apoya en una cultura de solidaridad aliada y en la voluntad de contribuir allí donde sea necesario".

La Asamblea Parlamentaria de la OTAN es el foro que reúne a legisladores de los países aliados para reforzar el vínculo entre las decisiones de la Alianza y el control democrático de sus parlamentos. Así, actúa como puente político entre la ciudadanía y la OTAN, promoviendo el debate, la supervisión y la cooperación en materia de seguridad y defensa.

España tiene más de 2.500 militares desplegados en misiones de la OTAN, en Eslovaquia, Letonia, Lituania, Rumanía o en las fuerzas permanentes de la Alianza Atlántica.