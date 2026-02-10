Espana agencias

El PP denuncia una regularización "a ciegas y por decreto" de "graves consecuencias" para la Unión Europea

Guardar

El Partido Popular ha denunciado este martes en el Parlamento Europeo el "peligro" que supone, a su juicio, la regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno, por las "graves consecuencias" que generará sobre el resto de los países de la Unión Europea, así como "el efecto llamada" que provoca y "la potenciación de las mafias de trata de personas".

"Una regularización masiva que Sánchez pretende imponer a ciegas, sin verificar si tienen antecedentes penales y policiales; y a la fuerza, por decreto, sin aprobación ni debate en el Parlamento nacional", ha recalcado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, según un comunicado.

En este sentido, ha calificado la medida de "atentado contra la política migratoria europea", enumerando lo que considera que serán sus efectos "directos": "Sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias, y dispara el efecto llamada".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "una decisión unilateral con consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros" y alertado de la "irresponsabilidad" de "dar papeles para todos sin garantizar un futuro": "no mejora la vida de nadie, alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos, genera frustración social y rompe la convivencia en barrios enteros".

La eurodiputada ha advertido además del impacto "inmediato" en el espacio Schengen, y ha preguntado directamente al comisario de Interior, Magnus Brunner: "¿Son conscientes de que en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen?".

Al respecto, ha recordado que países del Mediterráneo como Grecia e Italia, gobernados por el PPE, "han cumplido" y que "en solo dos años han reducido la entrada de inmigrantes irregulares en más de un 50%". "Sánchez, con esta operación, quiere tapar su corrupción y su hundimiento en las urnas, manipular el censo electoral e inflar a los extremos para perpetuarse en el poder", ha espetado, reclamando una reacción "inmediata" de la Comisión Europea: "Le pido, comisario: active el mecanismo de consulta. Y exija explicaciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El jurado popular no ve que la muerte de Sergio Delgado fuera intencionada ni influyó que fuese de Valladolid

El tribunal determina que no existió premeditación ni motivación xenófoba en la agresión mortal, concluyendo que el acusado actuó sin prever el desenlace y que factores como la intoxicación etílica de la víctima contribuyeron al fatal resultado

El jurado popular no ve

La AUGC denuncia "parálisis" del Gobierno dos años después de la muerte de dos agentes en Barbate (Cádiz)

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil reclama medidas inmediatas, mayor personal y recursos tras dos años del asesinato de dos compañeros, criticando la falta de avances, el olvido institucional y el riesgo que enfrentan en el sur del país

La AUGC denuncia "parálisis" del

Según Mur, los protocolos de residencias en Madrid se atenían a un plan anunciado por el exconsejero al inicio del covid

El exalto cargo sanitario Carlos Mur afirmó ante la jueza que el documento investigado se incluyó en un plan oficial, mientras la acusación exige conocer su contenido y si altos mandos de la sanidad madrileña estaban informados

Según Mur, los protocolos de

López Miras culpa a los "intereses" políticos de Vox de los retrasos en los acuerdos en Extremadura y Aragón

Fernando López Miras sostiene que las demoras en la formación de ejecutivos en Extremadura y Aragón se deben a tácticas de Vox para esperar el cierre del ciclo electoral, negando que el estancamiento responda a convicciones o prioridades ideológicas

López Miras culpa a los

El Gobierno augura que el caso del alcalde de Móstoles "sacará los colores" a Feijóo igual que Nevenka al PP de Aznar

La portavoz del Ejecutivo reprochó al principal partido de la oposición no apoyar a la exconcejal denunciante, estableciendo un paralelismo entre esta situación y la vivida en Ponferrada en el pasado, según manifestó durante una comparecencia oficial

El Gobierno augura que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España sobre

Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

Vox anuncia que no investirá a María Guardiola como presidenta de Extremadura: “No ha entendido el mandato de las urnas”

El PP justifica sus pactos con Vox normalizando las discrepancias: “He discutido en multitud de ocasiones con mis hermanos, pero siguen siendo mis hermanos”

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

ECONOMÍA

Adif quiere abrir la alta

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

DEPORTES

Siguen las malas noticias para

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después

Qué está pasando con las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno: el deterioro precoz de las preseas hace saltar las alarmas

Así es el Estadio BBVA, el escenario donde debutará Túnez en el Mundial 2026: nuevo césped y un sistema de oxigenación para mantener el terreno a punto