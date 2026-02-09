Espana agencias

Otegi no cree factible la propuesta de Rufián y reitera la oferta de lista conjunta a las generales al PNV

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que no cree factible la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para aunar a los partidos a la izquierda del PSOE. Además, ha reiterado la oferta de una lista conjunta de cara a unas futuras elecciones generales "con un programa de mínimos" y con el objetivo de "hablar como pueblo".

En una entrevista concedida a 'Euskadi Irratia', recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que las elecciones autonómicas en Aragón han mostrado que la apuesta del PP "ha salido mal porque ha bajado", Vox ha tenido "un incremento evidente" y el resultado de la Chunta Aragonesista ha sido "destacable, porque evidencia la tendencia al alza de las fuerzas progresistas de kilómetro 0".

El secretario general de EH Bildu ha lamentado que, frente al "obvio" incremento de las derechas, "en el Estado español no son capaces de entender lo que en Euskal Herria aprendimos hace tiempo, y es que, en este momento histórico en el que el autoritarismo crece, lo que se debe hacer es una articulación social y popular lo más amplia posible".

En este sentido, ha considerado que "no" es factible la propuesta de Rufián, ya que, "a veces parece que los objetivos individuales se ponen por encima de los colectivos". "Nunca hemos hablado con ERC, ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones generales", ha asegurado.

"Creemos que las elecciones da una oportunidad a Hego Euskal Herria (Euskadi y Navarra) para hablar como pueblo. Desgraciadamente, la tendencia es hablar como partido, y por eso planteamos la propuesta de una lista única, con un programa simple, para que luego cada uno haga su tarea en el Congreso, y, gane la extrema derecha o el PSOE y la izquierda, este país le diga con una sola voz qué es lo que quiere", ha explicado.

Así, Otegi ha lamentado que, "con todo el respeto", los argumentos utilizados hasta el momento por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, para rechazar la propuesta de EH Bildu de una lista conjunta son "muy débiles".

"Por un lado, dice que en su momento hicimos un vídeo en el que les llamábamos fascistas, y yo ya pedí perdón personalmente, por lo que ese argumento no sirve. Por otro lado, dice que después no estaríamos de acuerdo en políticas fiscales, industriales, económicas o sociales; vale, tenemos diferencias, pero también las tienen con el PSE y llevan 40 años gobernando juntos", ha explicado.

"SI VAMOS AL BERNABÉU, QUEREMOS IR CON LA SELECCIÓN VASCA"

Por todo ello, el secretario general de EH Bildu ha insistido en que, "si vamos al Bernabéu, queremos ir con la selección vasca, no cada uno a jugar su partido", y por eso ha reiterado que los argumentos del PNV para rechazar su oferta son "bastante débiles".

"En este país siempre estamos hablando del derecho a decidir. Pues el Estado español nos va a poner urnas en Tudela y en Hondarribia, y tenemos dos opciones: ir como partido o ir como país. Nosotros somos favorables a ir como país", ha insistido.

