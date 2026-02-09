Espana agencias

Abascal afea a Guardiola que "insulte a Vox" al "exigir" la investidura mientras pone un "tuit" agradeciendo a Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado a la presidenta de Extremadura y candidata del PP a la Presidencia, María Guardiola, que "insulte a Vox" al "exigir" la investidura en el parlamento extremeño mientras recientemente ha escrito un mensaje en redes sociales "agradeciendo a Pedro Sánchez la ayuda por las inundaciones".

Así lo ha aseverado Abascal en un acto político en el que ha participado en Ávila, donde Vox ha presentado a sus cabezas de lista electorales para los comicios del 15 de marzo por cada una de las nueve provincias de Castilla y León así como al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

"¿Esta señora cree que puede insultar a Vox y a la vez exigirle una investidura?", ha planteado Abascal en referencia a unas declaraciones que atribuye al "portavoz" del Partido Popular en las que llama "matón" al candidato de Vox, Óscar Fernández.

Paralelamente ha reprochado que Guardiola "dé las gracias" a Sánchez por la ayuda durante el episodio de inundaciones que afecta a zonas de Extremadura. "A Sánchez no se le puede agradecer nada, es el capo de una mafia corrupta", ha enfatizado el presidente de Vox.

Por ello, Abascal ha concluido que "en realidad" Guardiola "comparte" con el presidente del Gobierno "todas las ideas del progrerío y todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde y con las políticas migratorias". Por ello, la ha emplazado a "hablar con el Partido Socialista y llegar a un acuerdo con el Partido Socialista".

"El problema de España es que una mafia corrupta ocupa, con K, el búnker de la Moncloa", ha incidido.

A ello ha sumado, "otro problema" que existe en España, en relación a que el PP es "una estafa política" que "cree que se puede llamar mafia al Gobierno y a la vez dialogar con la mafia".

