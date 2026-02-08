Las floristerías hacen el 10 % de su caja en San Valentín con el impulso de la rosa roja

Madrid, 8 feb (EFE).- La llegada de San Valentín inunda las calles de rosas rojas; el sector prevé vender un volumen medio de 800 tallos por floristería con motivo de la celebración de los enamorados, que representa de media el 10 % de la facturación anual, según la Asociación Española de Floristas (AEFI).

La rosa roja sigue siendo la protagonista del Día de los Enamorados, el 14 de febrero, con cerca del 70 % de las ventas y variedades como Freedom y Explorer, junto a tulipanes, orquídeas y flores creativas, como las favoritas.

Aunque la rosa roja es la favorita, han crecido "con fuerza" otras opciones como tulipanes y dentro de estos, los tulipanes rojos, orquídeas Phalaenopsis, plantas ornamentales y propuestas creativas que combinan flor fresca con diseños contemporáneos, ha precisado.

Además, las rosas preservadas siguen ganando presencia como un símbolo de amor duradero, con la rosa roja como la favorita en propuestas que combinan "diseño, emoción y permanencia".

Según los datos de la asociación de floristas, el tique medio ronda los 35 euros, la tienda física sigue siendo el principal canal de venta, concentrando aproximadamente el 75 % de las compras.

Para AEFI, esta tendencia confirma que el contacto directo con la flor y el asesoramiento profesional "siguen siendo insustituibles".

"El teléfono y el canal online complementan esta experiencia, especialmente para pedidos anticipados o recogidas en tienda, pero es en la floristería donde se vive la esencia de San Valentín".

Aunque más allá de la venta a los consumidores directos, las floristerías también mejoran su caja gracias a las ventas para decorar restaurantes y espacios de escapadas románticas, con centros florales, ramos de rosas y composiciones personalizadas.

Las empresas de flores aprovechan esta fecha para lanzar al mercado nuevos productos, por ejemplo Colvin ha creado un paquete regalo para el 14 de febrero que incluye un ramo de flores rojas y moradas, chocolatinas tematizadas y un "planificador de amor", un cuaderno para parejas.

Según la empresa, San Valentín es uno de los días más importantes del año, puesto que las ventas se multiplican "entre 10 y 15 veces", desde su fundación en 2016, Colvin ha repartido más de 330.000 rosas rojas por San Valentín.

De acuerdo con sus datos, las mujeres reparten sus compras de forma equilibrada durante la semana previa, los hombres concentran sus pedidos en las 72 horas finales, y más del 40 % incluso lo dejan todo para el último día.

En cuanto al producto favorito, tras la rosa roja y rosa, que son las flores más vendidas, el tulipán ocupa un tercer lugar en el podio de lo más regalado en los 14 de febrero, lo que muestra, a su juicio, que "la frescura y la sofisticación cada vez tengan más peso", ha precisado la compañía. EFE