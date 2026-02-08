La jornada electoral está ya en marcha, con la apertura de los colegios electorales

La jornada electoral en la que se elegirán a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, ya está en marcha. A las 9.00 horas se ha procedido a la apertura de los colegios electorales y ya han quedado constituidas la práctica totalidad de las mesas electorales, 2.207 de un total de 2.213.
Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a las urnas este domingo: 755.077 en la provincia de Zaragoza; 175.184 en Huesca y 106.060 en Teruel. Aragón celebra en solitario estas elecciones.
Del total de electores, 32.891 puede votar por primera vez desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, y 20.722 desde las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024.
Últimas Noticias
Hidalgo: "El Albacete es un equipo más sólido que antes"
El Elche enlaza tres derrotas en Liga por primera vez en la 'era Sarabia'
Clikalia logra en 2025 su mejor ejercicio con una facturación de 279 millones
El Guadalquivir vuelve a bajar en Córdoba tras rozar los 6 metros al filo de la medianoche
Los avances del área científica de los Mossos: la clave para resolver casos indescifrables
MÁS NOTICIAS