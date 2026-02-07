Espana agencias

Unas 3.000 personas se manifiestan en Barcelona por un servicio de Rodalies digno

Barcelona, 7 feb (EFE).- Varios miles de personas, unas 3.000 según fuentes de la Guardia Urbana, se han manifestado esta tarde por el centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno.

La marcha, convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies, ha partido pasadas las 17.00 horas desde la estación de França de Barcelona y ha confluido en la plaza Sant Jaume.

Se trata de la segunda manifestación celebrada este sábado para denunciar el caos del servicio de Rodalies, después de la convocada a mediodía por los principales partidos y entidades independentistas, que ha reunido a unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, y 30.000, según los organizadores.

La manifestación de la tarde estaba convocada por un grupo de entidades de usuarios del servicio ferroviario, como Promoció del Transport Públic; Dignitat a les Vies; Perquè no ens fotin el tren; Salvem l'R2Nord,; Defensem el tren de l'Empordà; Trens i transports dignes Ebre i Priorat; Usuaris Avant Catalunya; Propera parada: Valls; Usuaris Avant Catalunya y la Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport públic del Baix Llobregat.

La movilización ha contado con el respaldo de unas 150 entidades, como Òmnium Cultural, el Sindicat de Llogateres, las asociaciones de vecinos, las entidades municipalistas, de los sindicatos catalanes o bien de entidades como Greenpeace.

A pesar del amplio respaldo de entidades y de partidos como ERC, Junts, Comuns o la CUP, la manifestación no ha tenido un importante tirón entre la ciudadanía, aunque sí ha reunido a un gran número de representantes de partidos y de entidades.

Encabezada por una pancarta con el lema "Sense trens no hi ha futur" ("Sin trenes no hay futuro"), la cabecera ha estado formada por representantes de las entidades de usuarios de Rodalies.

"Llegar a casa no debería ser una lucha", "El transporte no es un lujo" o "Quiero llegar a trabajar" han sido alguno de los lemas que han coreado los manifestantes, mientras que también se han oído proclamas en favor de la independencia por parte de las entidades y partidos soberanistas que han participado en la movilización.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras; la líder de los Comuns den el Parlament, Jéssica Albiach, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, han querido estar presentes en la movilización, como también los secretarios generales de CCOO y UGT, Belén López y Camil Ros, respectivamente.

También han respaldado la movilización partidos como ERC, Junts, Comuns y la CUP.

Al final de la marcha, en la plaza Sant Jaume, los convocantes han leído un manifiesto que achaca esta crisis a la "falta de inversión sistemática en la infraestructura ferroviaria del Estado en Cataluña y de una mala gobernanza del sistema por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos durante las últimas décadas".

"A pesar del incremento de inversiones reciente y previsto, los déficits son muy importantes y no se han priorizado correctamente las inversiones", denuncia igualmente el manifiesto, que comparte también la preocupación por la seguridad del servicio y recuerda la reciente muerte de un maquinista.

Ante la situación actual, que tildan de "insostenible", el manifiesto pide un "cambio de escala en la inversión y un cambio radical en la forma en que se gestiona el sistema ferroviario del país para garantizar un servicio ferroviario digno, seguro, accesible y fiable".

Antes de arrancar la marcha, el portavoz de la asociación de Promoció del Transport Públic, ha apelado a encontrar soluciones

Durante la manifestación se han mostrado pancartas que evidencian el hartazgo de los usuarios con el servicio prestado, especialmente desde el accidente mortal de Gelida del pasado 20 de enero, que ha provocado desde entonces un caos ferroviario en Rodalies.

En el escenario, el presidente de la Associació per la Premoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, ha llamado a continuar la lucha por un funcionamiento digno de Rodalies , mientras que la portavoz de la entidad Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha dicho: "Basta de retrasos, de abandono y de excusas". EFE

