Matarazzo rota pensando en la Copa y Sarabia sorprende con Neto

San Sebastián, 07 feb (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, rota a Jon Martín, Aramburu y Turrientes pensando en la Copa del Rey mientras que el del Elche Eder Sarabia apuesta por Neto, para el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputará este sábado en Anoeta.

El entrenador estadounidense de la Real ha optado por cambiar varias piezas respecto al equipo que ganó en Vitoria en la Copa del Rey, aunque mantienen a Oyarzabal y Guedes en el once. Aramburu, Jon Martín y Turrientes empezarán desde la banqueta a favor de Odriozola, Zubeldia y Gorrotxategi.

Por su parte, el técnico bilbaíno del Elche introduce a Neto y Febas, este tras cumplir sanción, en detrimento de Aguado y el traspasado Mendoza. También ha optado por Jhon por delante de Pedrosa.

Onces confirmados:

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Sucic, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Elche: Iñaki Peña; Jhon, Chust, Affengruber, Petrot, Germán Valera; Diang, Neto, Febas; Álvaro y André Da Silva. EFE

asr/og