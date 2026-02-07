Espana agencias

Matarazzo rota pensando en la Copa y Sarabia sorprende con Neto

Guardar

San Sebastián, 07 feb (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, rota a Jon Martín, Aramburu y Turrientes pensando en la Copa del Rey mientras que el del Elche Eder Sarabia apuesta por Neto, para el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputará este sábado en Anoeta.

El entrenador estadounidense de la Real ha optado por cambiar varias piezas respecto al equipo que ganó en Vitoria en la Copa del Rey, aunque mantienen a Oyarzabal y Guedes en el once. Aramburu, Jon Martín y Turrientes empezarán desde la banqueta a favor de Odriozola, Zubeldia y Gorrotxategi.

Por su parte, el técnico bilbaíno del Elche introduce a Neto y Febas, este tras cumplir sanción, en detrimento de Aguado y el traspasado Mendoza. También ha optado por Jhon por delante de Pedrosa.

Onces confirmados:

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Sucic, Marín; Guedes y Oyarzabal.

Elche: Iñaki Peña; Jhon, Chust, Affengruber, Petrot, Germán Valera; Diang, Neto, Febas; Álvaro y André Da Silva. EFE

asr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente del Parlamento ucraniano agradece el apoyo de España frente a una agresión armada rusa "no provocada"

El presidente del Parlamento ucraniano

Alamany descarta alianzas electorales del partido de Rufián: "ERC se presentará a las generales con las siglas de ERC"

Alamany descarta alianzas electorales del

25-19 El vendaval Ademar borra a un Cangas que dominó la primera parte

Infobae

Fallece Manolín Bueno, eterno suplente de Gento en el legendario Real Madrid de los 60

Infobae

Acusado de la agresión sexual en Alpera (Albacete) niega los hechos y víctima dice que intentó tirarla por la ventana

Acusado de la agresión sexual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

Vox elige a Carlos Pollán para encabezar la lista en las elecciones de Castilla y León: presidente de las Cortes y vinculado al balonmano

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami